Kliniken in Augsburg stehen vor hunderten aufgeschobenen Operationen

Plus Aufgrund der Corona-Pandemie sind bis Ende Januar aufschiebbare Behandlungen verboten. Augsburger Krankenhäuser hoffen, dass die Anordnung nicht verlängert wird.

Bis Ende Januar sind in Schwaben aufschiebbare stationäre Behandlungen untersagt - wie es weitergehen wird, ist nicht zuletzt aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen ungewiss. Das sorgt bei vielen Patienten für Unverständnis, sie fühlen sich auf die lange Bank geschoben. Aber auch an der Augsburger Uniklinik besteht der Wunsch, dass das Verbot nicht über den Januar hinaus verlängert wird. Die Belegklinik Diako verweist darauf, dass der Leidensdruck der Patienten, deren Operationen verschoben werden, mehr berücksichtigt werden sollte. Augsburgs Kliniken haben einen großen Wunsch.