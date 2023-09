Region Augsburg

Eigentümer des Hotels im GVZ stellt sich gegen das Asylvorhaben

Die Zimmer des "Select Hotels" sind hochwertig eingerichtet. Demnächst soll das Mobiliar ausgetauscht werden, dann wird es als Asylheim genutzt. So zumindest der Plan.

Plus Im Hotelgebäude im Güterverkehrszentrum sollen bis zu 440 Flüchtlinge unterkommen. Nun hat der Eigentümer des Gebäudes den Betreibern des Hotels gekündigt. Es fallen harte Worte.

Eigentlich soll das Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg schnell zu einer Flüchtlingsunterkunft werden für bis zu 440 Menschen. Das Landratsamt hat bereits eine Vereinbarung mit dem Betreiber der Anlage getroffen, der Kette Novum Hospitality, ab Ende der Woche soll der Umbau starten, reguläre Buchungen sind dann nicht mehr möglich. Nun allerdings droht das Vorhaben zu platzen: Der Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes, ein Geschäftsmann mit iranischen Wurzeln, hat der Hotelkette fristlos gekündigt, die das Haus von einer seiner Firmen gepachtet hatte - weil er mit ihren Plänen, aus der Immobilie ein Asylheim zu machen, in dieser Form nicht einverstanden ist. Ein Anwalt des Mannes spricht von "rechtswidrig geschaffenen Verhältnissen".

Wie berichtet, hatte sich zuletzt angedeutet, dass das Vorhaben auf der Kippe stehen könnte. Nach Auskunft von Josef Eser, der mit seiner Firma war er als Projektentwickler für den Bau des Komplexes zuständig war, beinhaltet der Pachtvertrag eine Klausel, die eine Untervermietung ausschließt, sofern der Eigentümer nicht ausdrücklich zustimmt. Der Eigentümer habe dieser Untervermietung nicht zugestimmt, sagte Eser zuletzt, der auch fünf Prozent an der Eigentümerfirma "Hotel GVZ Augsburg Projekt GmbH & Co. KG" hält, die mehrheitlich der Firmengruppe des iranischen Geschäftsmannes gehört. Nach Auskunft seines Anwalts lebt der Unternehmer seit 1983 in Deutschland.

