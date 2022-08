Es gibt wieder mehr Arbeitslose in der Region Augsburg

Die Arbeitslosenquote steigt im Agenturbezirk auf 4,3 Prozent und in der Stadt Augsburg auf 5,9 Prozent. Bei zwei Personengruppen sind die Zahlen allerdings gesunken.

"Unser lokaler Arbeitsmarkt bleibt weiterhin robust. Trotz der Registrierung der ukrainischen Geflüchteten haben wir nur etwas mehr Arbeitslose als im Vorjahr", sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Der Anstieg beruhe im Wesentlichen auf dem Ende der Schulzeit, dem Ende der Ausbildung, dem Einstellungsstopp der Firmen während der Urlaubszeit und dem Eingang der Geflüchtetenzahl in die Arbeitslosenstatistik.

Region Augsburg: 733 Arbeitslose mehr als im Juli

Die Arbeitslosenquote steigt im Agenturbezirk daher von 4,1 Prozent im Juli auf 4,3 Prozent im August. In absoluten Zahlen sind das laut Koller-Knedlik 16.695 Arbeitslose und damit 733 mehr als im Vormonat. Davon seien 2237 Geflüchtete aus der Ukraine. Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bleibe weiterhin stabil, auch wenn die Zahl der offenen Stellen – insgesamt 7085 – erstmals gegenüber dem Vormonat leicht gesunken sei, aber um 13,2 Prozent über dem Vorjahr liege. Noch etwas zeigt sich in diesem August: Verglichen mit dem Vorjahr hat nach Angaben der Agentur die Arbeitslosigkeit nur bei den Langzeitarbeitslosen und Schwerbehinderten abgenommen, alle anderen Gruppen verzeichnen ein Plus.

Insgesamt variieren die Zahlen innerhalb des Agenturbezirks: In der Stadt Augsburg sind 10.052 Menschen ohne Job, die Arbeitslosenquote beträgt hier 5,9 Prozent. Im Landkreis Augsburg sind 4376 Personen arbeitslos (drei Prozent) und im Kreis Aichach-Friedberg 2267 Menschen (2,9 Prozent).

"Beste Chancen" für angehende Azubis

Wenn an diesem Donnerstag das neue Ausbildungsjahr beginnt, sind nach Angaben von Koller-Knedlik noch 432 junge Menschen unversorgt, demgegenüber stehen 1514 freie Ausbildungsstellen. Die Agenturchefin sieht daher "beste Chancen, eine Ausbildung zu beginnen, sogar bis zum Ende dieses Jahres. Wir empfehlen, schnell einen Termin mit unseren Berufsberaterinnen und Berufsberatern zu vereinbaren." Des Weiteren finde zusammen mit den Kammern am 26. September eine Nachvermittlungsaktion zur weiteren Besetzung von Ausbildungsstellen statt. (bau)