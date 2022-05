Flugzeug überschlägt sich bei Notlandung: Drei Menschen werden verletzt

Am Montagnachmittag meldet die Polizei einen Unfall südlich des Augsburger Flughafens. Offenbar überschlug sich ein Flugzeug während einer Notlandung.

Rettungskräfte rücken am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Einsatz südlich des Augsburger Flughafens aus. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums in Augsburg war ein kleinmotoriges Flugzeug in einen Unfall verwickelt, drei Personen befanden sich zu dieser Zeit an Bord der Maschine.

Drei Personen wurden bei der Notlandung verletzt. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Nach ersten Informationen musste der Flieger eine Notlandung einlegen und landete dabei auf einem Feld, das sich etwa zwischen dem Flughafen und der Derchinger Straße östlich des Areals befindet. Hintergrund der Notlandung war möglicherweise ein technischer Defekt, bestätigt ist diese Information allerdings bislang nicht. Das Flugzeug überschlug sich bei der Notlandung, der Pilot und seine beiden Begleiter wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Augsburger Berufsfeuerwehr wurde der Pilot in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Insassen mussten nach Angaben der Polizei nicht in die Klinik. Die Einsatzkräfte wurden von einem Rettungshubschrauber unterstützt. Nähere Informationen, etwa zum Alter der Insassen, gab es zunächst nicht.

Unfall bei Notlandung ist nicht das erste Flugzeug-Unglück bei Augsburg

Dass es am Flughafen in Augsburg oder in der Nähe zu schwerwiegenden Unfällen kommt, passiert nur selten. Eine völlige Ausnahme ist die Notlandung der einmotorigen Maschine am Montagnachmittag allerdings nicht. 2015 etwa war eine zweimotorige Cessna regelrecht auf der Landebahn am Augsburger Flughafen aufgeschlagen. Aus etwa zehn Metern Höhe, vielleicht auch 15 Metern, stürzte das Flugzeug damals ab; das Fahrwerk knickte ein, austretender Treibstoff fing Feuer. Die Insassen, ein Pilot sowie der Chef und Mitarbeiter eines Beratungsunternehmens, konnten sich aus eigener Kraft retten. Folgenlos blieb die Bruchlandung für sie allerdings nicht, die beiden Insassen der Cessna zogen sich damals teils schwere Verletzungen zu, etwa Verbrennungen, Frakturen.

2001 war es beim Anflug auf den Augsburger Flughafen zu einem besonders tragischen Unglück gekommen; damals war eine aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb kommende Maschine im Anflug auf den Flughafen auf eine Wiese gestürzt, vier Menschen starben. Die Maschine vom Typ Beechcraft BE95 bohrte sich nach damaligen Berichten frontal und mit großer Wucht in das Erdreich.

