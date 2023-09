Güterverkehrszentrum: Hotel wird Unterkunft für 440 Flüchtlinge

Der Landkreis will an der Stadtgrenze zu Augsburg 440 männliche Flüchtlinge in einem Hotel unterbringen. Landrat Sailer übt massive Kritik an der Bundesregierung.

Landrat Martin Sailer ist nicht glücklich über das, was er am Dienstagnachmittag zu verkünden hat. Er sagt: „Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Unverständnis und Kopfschütteln sorgen wird, aber wir haben inzwischen einfach keine besseren Alternativen.“ Der Grund für sein Statement: Der Landkreis Augsburg wird ein Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg als dezentrale Flüchtlingsunterkunft nutzen. Bis zu 440 Männer – voraussichtlich aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote – sollen dort untergebracht werden. Ende September werden die ersten 66 Personen erwartet. Vermutlich Mitte Dezember wird das Hotel wohl voll belegt sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Güterverkehrszentrum nahe der A8 und der B17 wird von den Städten Augsburg, Neusäß und Gersthofen betrieben, das Hotelgebäude liegt auf Gersthofer Flur. Laut Landrat ist die Unterbringung eine Belastungsprobe: für die Kommune, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Betreuung übernehmen, sowie für die künftigen Bewohner. Diese würden, unabhängig davon, ob sie sich kennen oder nicht, auf engstem Raum in Zweibettzimmern zusammenleben, deren Ausstattung an die allgemeinen Standards der Flüchtlingsunterbringungen im Landkreis angepasst werde. Für die Reinigung ihrer Zimmer seien die Männer selbst verantwortlich, sie hätten keine Möglichkeit, selbst zu kochen, sondern erhielten zu vorgegebenen Essenszeiten nicht wählbare, einfache Verpflegung, die lediglich an ihre religiösen Bedürfnisse angepasst werde.

Vor der Belegung gibt es Gespräche mit der Polizei

Um das bei einer Unterkunft dieser Größenordnung zu erwartende Konfliktpotenzial einzudämmen, sollen vor der Belegung Gespräche mit dem Polizeipräsidium Schwaben-Nord und der zuständigen Polizeiinspektion stattfinden, mit dem Ziel, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. "Leider geht es bei uns schon längst nicht mehr um adäquate Unterbringung und Integration. Wenn wir ehrlich sind, sorgen wir doch nur noch für das Nötigste: ein Dach über dem Kopf, damit die Geflüchteten nicht auf der Straße leben müssen", so Landrat Sailer (CSU). Dabei könne den Satz "Wir haben die Belastungsgrenze erreicht" eigentlich niemand mehr hören, "weil er so oft gesagt wurde, unabhängig davon, dass er von unserer Bundesregierung augenscheinlich überhaupt nicht ernst genommen wird. Denn obwohl wir seit Monaten warnen, verändert sich nichts und Deutschland ist von gesteuerter, gezielter Einwanderung und Integration weiter entfernt denn je." Trotz allem werde man versuchen, vor Ort in Gersthofen bestmöglich zu unterstützen und parallel alternative Unterbringungsmöglichkeiten suchen. Allerdings müsse man dabei auch realistisch bleiben – der Wohnungsmarkt sei wie leer gefegt und mit jeder Woche steige die Zahl derer, die im Landkreis von Gesetzes wegen aufgenommen werden müssen.

Flüchtlingsunterkunft im Güterverkehrszentrum wird allen viel abverlangen

In Gersthofen sind schon jetzt 375 Geflüchtete untergebracht – die privat untergekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht eingerechnet. Dass die neue Großunterkunft allen Beteiligten vor Ort viel abverlangen wird, sei auch deshalb von vorneherein klar, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Doch hätte man die Beherbergung in dem Hotel nicht organisiert, wäre es umgehend zur Schließung des Schullandheims in Dinkelscherben und in einigen Wochen zur längerfristigen Belegung von Schulturnhallen gekommen. "Uns stehen einfach keine Plätze mehr zur Verfügung, weshalb wir zu dieser Entscheidung – die sich nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger in Gersthofen richtet, sondern für unsere Kinder, Schulfamilien und Vereine getroffen wurde – gezwungen waren", bittet Sailer um Verständnis.

Landrat Martin Sailer Foto: Marcus Merk

Es macht den Landrat wütend und fassungslos, dass die Bundesregierung die Alarmsignale aus ganz Deutschland bislang scheinbar "konsequent ignoriere". Für die Frustration vieler Bürger habe er inzwischen viel Verständnis. „Der Zustrom muss nachlassen, wir platzen aus allen Nähten, das sprichwörtliche Boot ist voll.“ Die Unterbringung von Geflüchteten laufe im Grunde noch genauso ab wie im Jahr 2015: „Bund und EU haben aus 2015 offensichtlich überhaupt nichts gelernt. Der Staat muss das Ruder in die Hand nehmen, statt sich nur auf die Belastbarkeit und Leidensfähigkeit seiner Kommunen zu verlassen.“

Lesen Sie dazu auch

Aktuell sind in den Landkreiskommunen 2.600 Geflüchtete, hauptsächlich aus Afghanistan, dem Irak, der Türkei und Syrien, in 72 Unterkünften untergebracht. Hinzu kommen rund 2.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die eine private Wohnmöglichkeit gefunden haben. Sailer: „Allein seit Beginn des Jahres 2023 wurden uns 892 geflüchtete Personen neu zugewiesen und jede Woche müssen wir aufs Neue mit der Ankunft von 20 bis 30 weiteren Geflüchteten rechnen. In unseren Flüchtlingsunterbringungen sind heute 487 Bewohnerinnen und Bewohner mehr als noch zu Jahresbeginn. Zeitgleich finden Geflüchtete, die unsere Unterkünfte verlassen dürften, keinen Wohnraum und bleiben deshalb weiter bei uns. Dass diese Rechnung auf Dauer nicht aufgehen kann, sollte jedem klar sein.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Doch es sei nicht nur die angespannte Unterbringungssituation, es fehle auch an Betreuungsplätzen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Sprachkursen und vielem mehr. „Mein Landratskollege aus dem Unterallgäu, Alex Eder, hat sich kürzlich aus der Not heraus in einem sechsseitigen offenen Brief an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt, mit dem dringenden Appell und der Bitte, bundespolitisch umzudenken. Seinen Forderungen schließe ich mich zu 100 Prozent an", erklärt Sailer. "Der Bund muss endlich handeln und die Not der Kommunen ernst nehmen. Und wir müssen vor allem endlich auf allen Ebenen schonungslos über dieses gigantische Problem sprechen, ohne kritische Stimmen reflexartig als ausländerfeindlich abzutun.“ (AZ)