GVZ: Der Eigentümer des Hotels stellt sich gegen das Asylvorhaben

@Hans M.: Sie haben noch nie etwas sehr wertvolles wie eine Immobilie vermietet, oder? Ist Ihnen der Gedanke, dass ein Mieter einen bei seiner Nutzung entstandenen Schaden nicht mehr ersetzen kann oder will, so fremd?



Außerdem habe ich in einem anderen Kommentar bereits erwähnt, dass ich allen jungen Männern ungeachtet ihrer Herkunft eine intensive Wohnnutzung zutrauen würde. Das Problem ist doch, dass es offenbar ausschließlich junge Männer sein sollen. In Kombination mit Abgeschiedenheit, Kriegstraumata und Perspektivlosigkeit ist der Ärger doch vorprogrammiert. All das scheint dem Landratsamt aber weniger wichtig zu sein, als endlich mal die Gemeinden ins Boot zu holen, die bisher nur wenige Flüchtlinge unterbringen mussten.



Zugleich hätte man sich als Landrat bereits längst die Karten legen können, wieviele Flüchtlinge der Landkreis maximal pro Zeiteinheit aufnehmen kann (auf Basis der aktuellen Unterbringungsmöglichkeiten - was sich über die Zeit auch ändern kann). Darüber ist dann einfach Schluss, Punkt. Das muss auch Berlin akzeptieren.

