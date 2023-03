Region Augsburg

vor 16 Min.

Hilfe für Erdbebenopfer: "Ich habe meine Mutter nicht wiedererkannt"

Plus Angehörige von Semira Wachhaus konnten sich noch aus ihren einstürzenden Wohnungen retten. Sie flog in die Türkei, um Hilfe zu leisten. Doch ihre Sorge ist weiter groß.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Kurz nach vier Uhr morgens zerbricht ihre Welt. Die bebende Erde reißt ihre Mutter und drei erwachsene Geschwister samt Kindern aus den Betten. Voller Panik rennen sie in Pyjama und Schlappen aus ihren Wohnungen in Antakya, gerade noch rechtzeitig, bevor die Häuser in Trümmern liegen. Anschließend irrt die Familie tagelang in den Straßen der zerstörten Stadt in der Südtürkei umher. Dann schafft es Semira Wachhaus, die im Großraum Augsburg lebt, von Deutschland aus zusammen mit einer weiteren Schwester vor Ort, eine Rettungsaktion für ihre Angehörigen zu organisieren. Sie ist erschüttert, welche Spuren die Naturkatastrophe bei ihrer Mutter hinterlassen hat: "Ich habe meine Mama nicht wiedererkannt. Man sieht ihr den Schmerz und das Trauma an."

