Immer am Ufer entlang: Fünf Spaziergänge rund um Seen in der Region

Plus „Der tolle Blick über das Wasser“ oder „Ein klares Ziel vor Augen“ machen See-Umrundungen so reizvoll. In der Region Augsburg gibt es fünf schöne Touren.

Von Wilfried Matzke

Das schöne Wetter lockt Spaziergängerinnen und Spaziergänger nach draußen. Seeumrundungen haben dabei ihren besonderen Reiz - und Augsburg und seine Umgebung bieten hierzu gute Gelegenheiten: Gerade einmal 485 Meter misst die kürzeste Runde. Sie führt um den Stempflesee im Siebentischwald. Nur für ambitionierte Wanderer empfiehlt sich die längste Tour von rund 46 Kilometern um den Ammersee. Hier die schönsten Seen-Spaziergänge im Ünerblick.

Dieses Voralpengewässer galt früher als „Augsburger Meer“ und mancher Fuggerstädter bewies mit einer Umrundung zu Fuß seine Kondition. Für die Gesundheit reicht eine mäßig anstrengende Bewegung von wöchentlich mindestens 150 Minuten, sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). So ist drei bis fünf Mal pro Woche ein zügiges Gehen von einer halben bis zwei Stunden empfehlenswert. Passende Strecken zwischen 2,1 und 8,5 Kilometern bieten fünf Seen in Augsburg und der Region, die nicht weiter als 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt sind. Die Rede ist vom Kuhsee, Autobahnsee, Weitmannsee, Wertachstausee und Mandichosee. Wir haben einige Routenvorschläge für Sie:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

