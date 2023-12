Region Augsburg

vor 41 Min.

In der Region werden mehr Menschen abgeschoben als in den Vorjahren

Ein Stempel mit dem Schriftzug "Abgeschoben/Deported" der Bundespolizei: Die Zahl der Abschiebungen aus Augsburg ist in diesem Jahr im Vergleich zu Vorjahren gestiegen.

Plus Nach der Corona-Pandemie steigt die Anzahl der Abschiebungen deutlich an. Welche Auswirkungen das geplante Rückführungsgesetz des Bundes hat, ist indes unklar.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Die Zahl der Abschiebungen ist in Schwaben – und vermutlich auch in Augsburg, auch wenn es dazu keine genauen Zahlen gibt – im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder deutlich gestiegen. Das hat laut den Behörden einen bestimmten Grund. Der Anstieg sorgt für Unruhe unter den Asylbewerbern, zumal Abschiebungen künftig vereinfacht werden sollen.

Die Zuständigkeit für Abschiebungen aus dem Stadtgebiet teilen sich die Regierung von Schwaben mit ihrer Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) und die Stadt Augsburg. Stand November wurden durch die ZAB aus dem Regierungsbezirk 273 Menschen abgeschoben. Da sie die Wohnorte der abgeschobenen Asylbewerber nicht erfasst, können nur Zahlen für den Regierungsbezirk genannt werden. Auch wenn im Dezember noch weitere Abschiebungen dazukommen, dürfte die Anzahl der Abschiebungen in Schwaben aus dem Jahr 2019 nicht erreicht werden: Damals waren es 329. Es sind aber deutlich mehr als die vergangenen Jahre: 83 (2020), 115 (2021) und 141 (2022). Einen Trend, dass nun häufiger abgeschoben werde, kann die Regierung von Schwaben nicht erkennen. Während der Corona-Pandemie habe man wenig abgeschoben, sodass die Zahlen nur bedingt vergleichbar seien. "Da der überwiegende Teil von Abschiebungen auf dem Luftweg stattfindet, wirkten sich hier die Beschränkungen des internationalen Flugreiseverkehrs in nicht unerheblichem Maße aus", so Philipp Höß, stellvertretender Pressesprecher der Regierung von Schwaben.

