Inklusive 90-Kilometer-Tour: Fahrrad-Demos führen durch Raum Augsburg

Klimaaktivistinnen und -aktivisten rufen an mehreren Tagen zu Fahrrad-Demos in Stadt und Landkreis Augsburg auf. Laut Polizei kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Augsburg wird in diesen Tagen mehrfach Schauplatz von Fahrrad-Demos. Drei mobile Kundgebungen – jeweils mit Startpunkt Rathausplatz – gehen auf die Initiative Verkehrswende zurück. Den Auftakt machte eine Demo am Mittwoch, am Freitagabend folgte die zweite: Ab 18.30 Uhr versammelten sich etwa 50 Radlerinnen und Radler, um von dort aus über Oberhausen, Georgsviertel und Rotes Tor zurück zum Rathausplatz zu fahren. Es kam zu leichten Verkehrsverzögerungen, größere Störungen blieben aber aus. Die dritte Verkehrswende-Fahrraddemo soll am kommenden Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr stattfinden.

Fahrrad-Demos in Stadt und Landkreis Augsburg starten am Rathausplatz

Eine spezielle Fahrraddemo ist für dieses Wochenende geplant. Ausgehend vom Rathausplatz, erstreckt sie sich über 90 Kilometer durch den südlichen und westlichen Landkreis Augsburg. Start ist am Samstag um 10 Uhr, ein Zwischenstopp wird auf dem Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle eingelegt. Hier endet am Abend die erste Tour. Am Sonntagnachmittag geht es ab 15 Uhr auf kürzerer Strecke zurück nach Augsburg. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Die Aktion richtet sich gegen die Rodung des Wehringer Auwalds. (möh, kmax)

Samstag: Die Fahrt ist von 10 bis 20 Uhr angesetzt. Die Route: Rathausplatz Augsburg – Karlstraße – Grottenau – Kennedy-Platz – Am Alten Einlaß – Prinzregentenstraße – Volkhartstraße – Frölichstraße – Pferseer Straße – Perzheimstraße – Stadionstraße – Gabelsberger Straße – Von-Cobres-Straße – Bgm.-Aurnhammer-Straße – Lindauer Straße – Bobinger Straße – St 2035 – Augsburger Straße – Lindauer Straße – St 2035 – Nördliche Hauptstraße – Südliche Hauptstraße – Pfarrstraße – Dorfstraße – Wertachstraße – Waldstraße – Zwischenkundgebung – Straßberger Straße – K A13 bis Mickhausen – Hauptstraße – K A2 bis Fischach – Poststraße (St 2026) – Buschelbergstraße – K A2 bis Häder – K A1 bis Dinkelscherben – Augsburger Straße – Marktstraße – St 2027 bis A 630 km 0 – Rücklenmühle

Sonntag: Die Rückkehr soll von 15 bis 19 Uhr dauern. Die Route: Rücklemühle - St 2027 bis Zusmarshausen – Schloßplatz – Augsburger Straße – St 2510 bis Diedorf – Ulmer Landstraße (B300) – Alter Sandberg (Radweg) – Ulmer Straße – Ulmer Landstraße – Ulmer Straße – Wertachstraße – Liebigstraße – Thommstraße – Georg-Haindl-Straße – Müllerstraße – Unterer Graben – Mittlerer Graben – Oberer Graben – Forsterstraße – Margaretenstraße – Milchberg – Ulrichsplatz – Maximilianstraße – Rathausplatz Augsburg

