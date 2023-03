Region Augsburg

Letzte Spur Lechhausen: Vor zehn Jahren verschwand ein Poker-Profi

Plus Dieser Fall gilt als einer der rätselhaftesten in der Region Augsburg: Am 4. März 2013 verschwindet Kadir Karabulut. Wurde ihm sein Pokerspiel zum Verhängnis?

Seit zehn Jahren schaut der Mann mit den dunklen Haaren und dem Drei-Tage-Bart von dem Fahndungsplakat. Es hängt in Büros der Dillinger Kriminalpolizei. Der Sachbearbeiter, der seit Jahren für den Fall zuständig war, hat erst vor wenigen Wochen intern den Job gewechselt. Ein neuer Kollege kümmert sich jetzt weiter um einen der wohl rätselhaftesten Fälle in Augsburg und Nordschwaben. Auf den Tag genau vor zehn Jahren, nämlich am 4. März 2013, verschwindet Kadir Karabulut plötzlich von der Bildfläche. Der 42-jährige Türke aus Dillingen parkt seinen schwarzen Audi in einer Seitenstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Dann ist er weg. Ein Polizeihund nimmt später seine Spur auf. Sie endet wenige hundert Meter weiter an einer Kreuzung. Was ist mit dem Pokerspieler, der in kriminelle Machenschaften verstrickt gewesen sein soll, passiert? Bei der Kriminalpolizei hat man die Hoffnung auf eine Antwort nicht aufgegeben.

