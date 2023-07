Nach Unwetter haben die meisten Züge im Raum Augsburg freie Fahrt

Wegen des schweren Gewitters in der Nacht auf Mittwoch wurden Strecken von und nach Augsburg gesperrt. Spätestens ab Freitag sollen alle Schäden beseitigt sein.

Nach den weitreichenden Sperrungen von Zugstrecken am Mittwoch hat sich die Lage im Lauf des Donnerstags weitgehend entspannt. Wie sowohl Deutsche Bahn (Fernverkehr) als auch Go-Ahead (Nahverkehr) mitteilten, konnte die viel genutzte Strecke zwischen Augsburg und München wieder regulär befahren werden, gleiches galt für die Linien Augsburg – Donauwörth – Aalen, Donauwörth – Treuchtlingen – Würzburg.

Teilweise kam es jedoch weiterhin zu Einschränkungen, etwa auf der Linie Augsburg – Günzburg. Während Züge der Linie RB 86 zwischen Augsburg und Gessertshausen im Lauf des Donnerstags wieder fahren konnten, ging Anbieter Go-Ahead davon aus, dass der Abschnitt bis Ulm erst ab Donnerstag, 20 Uhr, befahrbar sei. Sobald dies der Fall sei, nehme man die Linie RE9 zwischen München und Ulm wieder durchgehend in Betrieb. Die Strecke zwischen Günzburg und Ulm war bereits am Mittwoch wieder freigegeben worden.

38 Bilder Gewitter treffen Augsburg hart: Welche Spuren der Sturm hinterlässt Foto: Christoph Bruder

Unwetter führte zu Einschränkungen im Zugverkehr im Raum Augsburg

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber unserer Redaktion mitteilte, sei "mit ziemlicher Sicherheit" davon auszugehen, dass es ab Freitagfrüh im Raum Augsburg zu keinen Einschränkungen mehr infolge des Unwetters kommen werde. Außergewöhnliche Windgeschwindigkeiten – in Augsburg wurden bis zu 120 Stundenkilometer gemessen – hatten in ganz Bayern Bäume zum Einsturz gebracht, die auf Gleise fielen und so Strecken blockierten. Auch Masten und Oberleitungen wurden beschädigt, teils blieben Züge auf offener Strecke stehen.

Im Allgäu dauern die Aufräumarbeiten an der Strecke länger an. Wie Go-Ahead mitteilte, ist etwa die Linie zwischen München und Buchloe weiterhin gesperrt und voraussichtlich erst ab Freitag, 16 Uhr wieder befahrbar. "Wir bemühen uns, auch morgen einen Busnotverkehr möglich zu machen – dafür werden aber nur wenige Busse zu bekommen sein", teilte Go-Ahead mit. Auch auf den Strecken Buchloe – Memmingen und Memmingen – Lindau ist nach wie vor mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Stadt Augsburg warnt indes weiter zu Vorsicht, wenn man sich unter größeren Bäumen aufhält. Nach wie vor könnten auch größere Äste abbrechen. Die Friedhöfe, die am Mittwoch vorsichtshalber gesperrt blieben, sind inzwischen aber wieder offen. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung hätten inzwischen auch die meisten Straßen und Wege säubern können, so eine Sprecherin der Stadt. (kmax)