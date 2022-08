Region Augsburg

17:30 Uhr

Polizei ermittelt in rund 20 aktuellen Fällen wegen Steinwürfen auf Autos

Plus Erneut wird im Raum Augsburg ein Stein auf ein Auto geworfen, erneut fahndet die Polizei nach Tätern, bislang ohne Erfolg. Was macht die Suche so schwer?

Von Max Kramer

Es ist schon wieder passiert. Zwischenzeitlich schien es, als habe die Serie ein Ende genommen. Doch nun meldet die Polizei erneut einen Fall von Steinewerfern im Raum Augsburg. Bereits am 20. Juli sei an der B2, Höhe Daimlerstraße in Fahrtrichtung Augsburg die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt worden. Verletzt wurde demnach niemand. "Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem oder den Tätern veranlasst, jedoch ohne Erfolg", so ein Sprecher. Nicht bekannt sei, ob es einen Bezug zu "den anderen Fällen" gebe. Die "anderen Fälle" - das sind inzwischen rund 20 aktuelle, allein seit Ende Juni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen