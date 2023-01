Region Augsburg

Sieben Tipps: Wo sollten Faschings-Fans in und um Augsburg dabei sein?

Plus Wohin, wenn man Lust auf Fasching hat? Es gibt in und um Augsburg mehr lohnende Termine, als man vielleicht glauben würde. Die Tipps der Redaktion.

Augsburg Ältere Augsburger erinnern sich daran. Früher galt Augsburg nicht als heimliche Hauptstadt der Faschingsmuffel, sondern es kamen Tausende zu Umzügen und Bällen. Den letzten großen Faschingsumzug gab es in den 1970ern, seither kocht das Faschingstreiben eher auf Sparflamme. Ein paar Highlights gibt es aber. Zum Beispiel den Faschingsumzug in der Firnhaberau, veranstaltet von der katholischen Pfarrei. Es ist ein eher kleiner, aber feiner Umzug, der zudem zeigt, dass es auch ohne große Wagen und ohrenbetäubenden Lärm geht. Start ist am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr an der Kirche. Erstmals seit Jahrzehnten soll es auch in der Innenstadt wieder einen Faschingsumzug für Kinder geben. Er startet am Rosenmontag, 20. Februar, um 11.33 Uhr am Rathausplatz. Und wer nach einem Ball sucht, wird bei der Faschingsgesellschaft Hollaria fündig. Sie feiert ihre Gala am Freitag, 17. Februar, in der Kongresshalle. Neben der Gala im Hauptsaal gibt es neu auch eine "Bad-Taste-Party" - Einlass ist ab 19 Uhr.

