Region Augsburg

08:00 Uhr

Tausende Euro in Plastiktüten: So lief das Schmiergeld-System bei den Stahlwerken

Plus Ein Bestechungsskandal bei dem Meitinger Stahlwerk hat eine Prozesslawine ausgelöst. Zwei Manager haben Logistikfirmen bevorzugt – und sich das zahlen lassen.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

Die in Meitingen angesiedelten Lech-Stahlwerke, Teil der Max-Aicher-Firmengruppe, sind so etwas wie ein bayerisches Vorzeigeunternehmen. Schrott wird hier in Hochöfen und dem Walzwerk wieder zu hochwertigem Stahl. 1,1 Millionen Tonnen im Jahr. Schwer vorstellbar, dass zwei hoch bezahlte Manager über Jahre hinweg von Transportfirmen, wenn Aufträge zu vergeben waren, hohe Beträge an Schmiergeldern verlangt haben. Ein Korruptionsskandal, der im März 2020 aufflog und eine bis heute anhaltende Prozesslawine in Augsburg ausgelöst hat. Vor dem Augsburger Landgericht endete in der vorigen Woche am späten Freitagabend Prozess Nummer 14. Er gab Einblicke in eine Welt, in der Bargeld in Plastiktüten den Besitzer wechselte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

