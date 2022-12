Verfolgungsjagd mit Polizei: 16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Ein Jugendlicher lieferte sich mit dem gestohlenen Auto einer Bekannten eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nun kommt heraus: Der 16-Jährige hantierte wohl mit einem Messer.

Es war ein Fall, der für Aufsehen sorgte: Ein 16-Jähriger soll am Samstag mit einem gestohlenen Auto von Aichach nach Augsburg gefahren sein, sich hier eine Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten geliefert und zuletzt einen Unfall am Roten Tor verursacht haben. Wie berichtet, ging dem Einsatz der Polizei eine Auseinandersetzung in Aichach voraus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Jugendliche gegen 0.15 Uhr in Aichach mit einer Bekannten aneinandergeraten sein. Im Anschluss fuhr der 16-Jährige mit dem Fahrzeug der Frau davon, so die Polizei. Der Jugendliche machte sich offenbar mit dem Auto auf den Weg nach Augsburg, dabei wurde er von Beamten einer Polizeistreife im Stadtgebiet ermittelt. Die Polizisten versuchten, das Fahrzeug zu stoppen, der Fahrer aber ignorierte den Angaben zufolge im Anschluss die Versuche, ihn anzuhalten.

Einmal soll der 16-Jährige mit dem Auto einen Streifenwagen touchiert haben, erst am Roten Tor aber endete die Fahrt, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf Höhe der Freilichtbühne mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß.

Verfolgungsjagd in Augsburg: 16-Jähriger touchiert Polizeiauto

Die Polizei berichtete zunächst, dass der 16-Jährige im Anschluss festgenommen worden sei. Er war mit über 0,5 Promille alkoholisiert, so die Polizei. Bei den beiden Unfällen wurde zwar niemand verletzt, der geschätzte Sachschaden liegt allerdings bei mehr als 13.000 Euro. Gegen den 16-Jährigen wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt, allerdings nicht nur deswegen. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, soll der Jugendliche bei der Auseinandersetzung in Aichach ein Messer eingesetzt haben. Die Ermittlungen laufen daher auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Inzwischen wurde der Jugendliche einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Augsburg vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen erließ. Der Verdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft in einem Gefängnis. (jaka)