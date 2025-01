Wenn Auszubildende den Nachwuchs werben

Der Schulabschluss steht an. Was dann? Die Auswahl an Ausbildungsplätzen war selten so groß wie heute. Entsprechend groß ist bei manchen Noch-Schülern die Verunsicherung. In der Region gibt es mehrere Einrichtungen und Unternehmen, die verschiedene Ausbildungsberufe anbieten. Das Möbelhaus Segmüller in Friedberg mit 21 Berufen ist eines davon. Am Wochenende informierte es potenzielle Azubis.

Das Friedberger Einrichtungshaus will in den nächsten Wochen 120 Ausbildungsplätze vergeben. Um genügend interessierte Schulabgänger zu finden, geht Segmüller seit Jahren neue Wege. Am Wochenende fand der inzwischen 17. Ausbildungsinformationstag unter dem Motto „Mit uns in die Karriere starten“ statt. „Dieser Tag trägt dazu bei, dass wir unsere Ausbildungsplätze tatsächlich besetzen können“, sagt Ausbildungsleiter Jürgen Jäger.

Die Ausbildung des Nachwuchses sei nicht nur eine so­ziale Verantwortung, sondern auch eine Investition in die Zu­kunft. Gut geschulte Nachwuchs­kräf­te seien ein elementarer Be­standteil des Erfolgs. „Im Hand­werk haben wir Nachwuchsproble­me“, sagt Jäger. Gerade dort und in Logistikberufen, die nicht so populär sind, sei es jedes Jahr eine Herausforderung, geeig­nete Bewerber zu finden. Jägers Ziel ist es, dass jeder Azubi die bestmöglichste Ausbildung be­kommt. Dazu gehörten auch aus­bildungsbegleitende Maßnahmen oder Nachhilfe in Deutsch oder anderen Fächern. „Die Ausbilder von heute seien nicht mehr die „Lehrherren“, sondern „Kümmerer“, die sich auch bei allgemeinen Fragen des Lebens den jungen Leuten zur Seite stehen“.

Segmüller bietet 21 Ausbildungen an, unter anderem Verkäufer, Fachkraft für Möbel-, Küchen-, und Umzugsservice, Kaufmann für Büromanagement, Fachkraft für Systemgastronomie oder Mediengestalter. Rund 4500 Mitarbeitende in sieben Einrichtungshäusern, fünf Logistikzentren, der eigenen Polstermöbelproduktion sowie dem Onlineshop umfasst der Betrieb. Mit derzeit 250 Auszubildenden ist Segmüller nach eigener Aussage einer der größten Ausbildungsbetriebe in Süddeutschland.

Schüler und deren Eltern machten von der Mög­lichkeit, sich vor Ort über die Voraussetzungen und den Ablauf der Lehrzeit informieren, am Wochenende regen Ge­brauch. Zur soliden Ausbildung bekämen alle Auszubildenden bei guten Leistungen ein Übernahmeangebot nach Abschluss der Lehre, so Jäger. Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz werden online über das Jobportal bis Mitte August angenommen. Der Ausbildungsstart ist am 1. September. In allen Ausbildungsberufen sind auch vorab Schülerpraktika in möglich.