Wie warm ist das Wasser in den Hallenbädern der Region? Ein Überblick

Die Wassertemperatur der Augsburger Bäder wurde aus Energiespargründen auf 25 Grad gesenkt - mit einer Ausnahme. Im Umland gibt es unterschiedliche Regelungen.

Die Energiepreise in Deutschland sind aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine so hoch wie lange nicht. Das Heizen von Schwimmbädern wird dadurch sehr teuer. Schon im Mai hieß es in einem Schreiben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, dass sich die Bäderbranche ihrer energetischen Verantwortung stellen müsse. Sie empfiehlt, die Wassertemperatur, die normalerweise zwischen 26 und 28 Grad liegt, um zwei Grad abzusenken. So könne der Energieverbrauch um bis zu 25 Prozent gesenkt werden. Die Stadt Augsburg hat reagiert und die Wassertemperatur in den Sportbecken auf 25 Grad gesenkt. Nur in den Lehrbecken und dem Sportbecken Haunstetten beträgt die Temperatur 27 Grad. Doch was macht das Augsburger Umland?

Stadtberger Hallenbad ist bis 1. November geschlossen

Stadtbergen: Im Gartenhallenbad Stadtbergen (Beim Hallenbad 1) wird die Temperatur nur um ein Grad gesenkt. Der Grund dafür: Das Wasser wird mit Biomasse und nicht mit Gas beheizt. Dadurch sei das Bad weniger von den hohen Energiepreisen betroffen, sagt Stadtdirektor Holger Klug. Aufgrund von jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist das Bad allerdings noch bis einschließlich 1. November geschlossen. Trotzdem steht fest, dass die Warmbadetage diesen Winter ausfallen werden. Ab November beträgt die Temperatur dann 28 Grad im Schwimmerbecken und 30 Grad im Kinderbereich. Erwachsene zahlen für einen dreistündigen Besuch sieben Euro, für Jugendliche und Kinder kostet es 2,50 Euro.

Neusäß: Im Titania Hallenbad in Neusäß (Birkenallee 1) sieht es anders aus. Dort wurde die Temperatur des Sportbeckens auf 25 Grad gesenkt. Beschwerden von Besuchern gebe es aber wenige, wie Mitarbeiter Patrice Rochlitz berichtet. Die Schwimmer würden das kühlere Wasser zwar bemerken, reagierten aber mit viel Verständnis. "Eine Alternative bietet das wärmere Erlebnisbecken", sagt Rochlitz. Dort liegt die Temperatur zwischen 30 und 31 Grad. Die Temperatur im Kinderbereich bleibt unverändert. Ein dreistündiger Aufenthalt kostet hier 19 Euro. Kinder zwischen drei und 15 Jahren zahlen einen ermäßigten Preis von 12,50 Euro.

Im Hallenbad des Neusässer Stadtteil Steppach (Jahnstraße 2) liegt die Temperatur unverändert bei 28 Grad. Eine Einzelkarte kostet für Erwachsene 2,50 Euro und der ermäßigte Preis beträgt 1,50 Euro.

In Friedberg wurde die Wassertemperatur um ein Grad gesenkt

Friedberg: Das Stadtbad Friedberg (Aichacher Straße 7) macht weiterhin einen Unterschied zwischen Sport- und Lehrbecken. Die Wassertemperaturen wurden um je ein Grad gesenkt und liegen im Sportbecken jetzt bei 28, im Lehrbecken bei 33 Grad. Ein dreistündiger Besuch kostet für Erwachsene sechs Euro. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen drei Euro.

Gersthofen: Anpassungen gibt es auch im Hallenbad Gersthofen (Brucknerstraße 1a). Dort wurde die Wassertemperatur im Sportbecken von 28 auf 26 Grad gesenkt. Im Lehrschwimmbecken werde die vorherige Temperatur zwischen 29 und 30 Grad aber beibehalten, heißt es. Tageskarten für Erwachsene kosten 2,80 Euro. Kinder und Studenten zahlen 1,50 Euro.

Augsburg: In den städtischen Bädern gibt es übrigens einen einheitlichen Eintrittspreis. Erwachsene zahlen hier 4,50 Euro, die ermäßigte Karte kostet 2,80 Euro.