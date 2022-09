Raum Augsburg, Neu-Ulm und Nordschwaben: Wetterdienst warnt vor Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor starken Gewittern und Starkregen. Diese Gebiete sind besonders betroffen.

Der späte Mittwochnachmittag wird ungemütlich, denn in Teilen Schwabens drohen heftige Gewitter und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte am Mittwoch eine Warnung vor "markantem Wetter". Betroffen sind hierbei Stadt und Landkreis Augsburg, der Landkreis Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen. Aber auch Teile der Landkreise Unterallgäu, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen liegen im Bereich der Warnmeldung.

Gewitter mit Starkregen in Teilen Schwabens erwartet

Laut DWD müssen sich Menschen in den betroffenen Gebieten auf starke Gewitter und Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Kilometern pro Stunde einstellen. Außerdem warnt der Dienst vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter. Die Warnung am Mittwoch, 14. September, gilt ab etwa 16 Uhr. In den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries soll das Schlimmste um etwa 17 Uhr überstanden sein, in den weiter westlich liegenden Gebieten gegen 18.30 Uhr. (cgal)