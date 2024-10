Was die Zuversicht beim TV Augsburg trübt

Grundsätzlich würde Markus Mosig mit Zuversicht in das Spiel beim TSV Nördlingen gehen (Samstag, 19.30 Uhr). Beide Mannschaften begegnen sich mit Blick auf die Tabelle in der Basketball-Regionalliga Süd auf Augenhöhe, beide haben von drei Spielen eines gewonnen und zwei verloren. Die Aussichten getrübt werden allerdings durch die personelle Situation beim TV Augsburg. Leider sei die Rückkehr einiger Spieler, die verletzt oder krank waren, nicht eingetreten. „Wir werden lediglich mit einem Center nach Nördlingen reisen können“, betont Trainer Mosig. Sebastian Woelki, Marc Kaufeld, Luc Cullmann und Daniel Franken werden ausfallen. Geblieben ist Mosig einzig Dominik Veney als „Big Man“ unter den Körben. „Ich werde sogar Spieler aus der zweiten Mannschaft mitnehmen müssen“, betont der Trainer.

Auf Veney und seine Teamkameraden wird reichlich Arbeit zukommen. Nördlingen lebt von zwei Spielern: dem ehemaligen Bundesligaspieler Josef Eichler und dem US-Amerikaner Scottie Stone. Mosig erklärt: „Das wird der Knackpunkt sein, ob wir diese beiden Spieler in den Griff bekommen.“ Vor zwei Jahren trafen die Augsburger schon einmal auf die Nördlinger. In dieser Partie erzielten Eichler und Stone zusammen 99 Punkte. „Das war der Wahnsinn“, sagt Mosig. Auf den „kleinen“ Positionen sieht es beim TVA hingegen besser aus, so steht etwa Lewis Londene wieder zur Verfügung. Über Erfolg und Misserfolg entscheiden werden die Situationen direkt unter dem Korb. Man werde trotz des Fehlens bedeutender Stützen versuchen, in Nördlingen zu gewinnen, sagt der Trainer.

Frauenteam des TV Augsburg bestreitet Spitzenspiel in Nördlingen

Die beiden jüngsten Niederlagen in der viertklassigen Liga relativiert Mosig. „Bisher ist noch nichts Schlimmes passiert“, sagt er. Die Pleite gegen Ansbach (70:93), den ungeschlagenen Tabellenführer, musste er einkalkulieren, meint er. Weiterhin ärgert ihn die Heimniederlage gegen Treuchtlingen, als die Spieler in der Erhard-Wunderlich-Halle einen nervösen Eindruck hinterließen. Gegen Nördlingen droht der Aufsteiger in der Tabelle abzurutschen, Mosig möchte aber „nicht zu viel hineininterpretieren“. Eine Pflicht, Spiele zu gewinnen, verknüpfe er erst mit der Rückkehr bedeutender Spieler. Ab der kommenden Woche rechne er damit, wieder verstärkt rotieren zu können.

Ebenfalls beim TSV Nördlingen treten die Regionalliga-Frauen des TV Augsburg an (Samstag, 16 Uhr). Sie hatten zuletzt beim MTV München gewonnen (84:80) und fahren selbstbewusst zum Spitzenspiel. Mit einem Erfolg kann sich die Mannschaft um Spielertrainierin Mirijam Unger an die Tabellenspitze setzen.