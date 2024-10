Reise ins All: Augsburger Light Nights beeindrucken die Besucher

Der Astronaut hebt die Hand zum Gruß, dann entschwindet er an der Fassade des Rathauses, das farbenfroh beleuchtet ist. Am Perlachturm nebenan zündet eine Rakete. Der Sanierungsbedarf des Augsburger Wahrzeichens ist in dem Moment vergessen. Auf bröckelnde Historie treffen hier die atemberaubende Unendlichkeit des Weltalls und moderne Technologie. Die diesjährigen Light Nights, die am Freitagabend gestartet sind, stehen diesmal unter dem Motto „Space und Future“. Nicht nur sie locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.

Mit verschiedenen Lichtmustern sind auch die Gebäude am Fuggerplatz in Szene gesetzt. Jafar Jafari und Verona Schmidt fotografieren sich davor. Sie wollen die Bilder später auf die Plattform TikTok stellen. Die 24-Jährige und der 31-Jährige aus dem Raum Dachau sind mit Freunden nach Augsburg gefahren, um die Light Nights zu besuchen. „Es ist einfach toll gemacht“, finden sie. Etliche Innenstadtgebäude verwandeln sich bis einschließlich Sonntag zu Leinwänden. Auf ihnen werden farbenreiche Illuminationen mit verschiedensten Bildern gezeigt. Die Light Nights finden bereits zum fünften Mal in Augsburg statt. Es ist ein kostenfreies Spektakel für die Menschen, die auch von außerhalb in die City kommen. Am Freitagabend fällt die populäre Veranstaltung, die vom Stadtmarketing organisiert wird, sogar mit der langen Einkaufsnacht zusammen. Bis 23 Uhr wird an den Fassaden beleuchtet und in den Geschäften verkauft. Auch die City-Galerie hat geöffnet und auf dem Stadtmarkt herrscht an Ständen und Cafés reges Treiben. Nicht nur die Händler erhoffen sich von der Kombination regen Zulauf.

Pop-Art-Grafik auf der Fassade am Königsplatz. Die Light Nights finden bis einschließlich Sonntagabend statt. Foto: Anna Kondratenko

„Unsere Erwartungen sind hoch“, sagt Heinz Stinglwagner vom Stadtmarketing zu den Light Nights. Das Wetter mache mit und das diesjährige Motto sei atemberaubend. Das finden offenbar auch die vielen Menschen auf dem Rathausplatz. Sie applaudieren zu der Show, die auf die Rathausfassade projiziert wird. Die Lichtinstallationen sind Freitag-, Samstag- und Sonntagabend von 19 bis 23 Uhr an verschiedenen Bauwerken zu bewundern.

Light Nights in Augsburg 2024: Im Mittelpunkt stehen Rathausplatz und Königsplatz

Im Mittelpunkt der Lichtkunst stehen Rathausplatz und Königsplatz. Auf dem Rathaus wird eine futuristische Animationsshow gezeigt, die mit Musik untermalt ist. Auf dem Eckerle-Haus und dem Perlachturm heißt es: Abtauchen in die Weiten des Weltalls. Der Königsbau am Kö wird mit einer 3D-Videoinstallation geschmückt, außerdem gibt es einen „intergalaktischen Gruß“ aus dem Raumschiff Enterprise.

Die Besucherinnen und Besucher genießen nicht nur die Lichtinstallationen an den Fassaden, sondern auch, dass die Geschäfte bei der Langen Einkaufsnacht länger geöffnet haben. Foto: Klaus Rainer Krieger

Am Kö wird auch die McDonald’s-Filiale angestrahlt, in der Philippine-Welser-Straße lädt ein leuchtender Sternenhimmel zum Flanieren und Betrachten ein. Am Martin-Luther-Platz lockt ein Mitmachprojekt: Besucherinnen und Besucher können anhand eines iPads die Projektionen auf die Annakirche mitgestalten. „Drugg amol ans Dischblai na“, werden die Menschen auf „Augsburgerisch“ aufgefordert. Einer der Höhepunkte, so sagt Heinz Stinglwagner, wird ein neuer Programmpunkt in der Moritzkirche.

Ungewohntes Bild: Auf dem Stadtmarkt herrscht am Freitagabend viel Betrieb. Er hat wegen der Shopping Night ausnahmsweise länger geöffnet. Foto: Klaus Rainer Krieger

In dem Gotteshaus finden am Freitag- und Samstagabend insgesamt vier Licht-Shows mit Live-Orgelmusik aus dem Science-Fiction-Film Interstellar statt. Die Plätze für das Konzert in der Moritzkirche waren offenbar schnell ausgebucht. Wer keinen Platz mehr ergattern konnte, hat laut Stinglwagner zumindest am Sonntagabend noch die Möglichkeit, die illuminierte Kirche auf sich wirken zu lassen.

Hans Jakob Fugger wird auf seinem Sockel auch mit angeleuchtet. Foto: Klaus Rainer Krieger