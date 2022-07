Kamelmilch und Karaoke: Zwei Schwestern radeln 15.000 Kilometer durch die Welt

Plus Die Augsburger Studentin Ida Lutzenberger und ihre Schwester Ana sind nach Zentralasien geradelt. Was sie auf ihrer 15.000 Kilometer langen Reise erlebt haben.

410 Tage war die Augsburger Studentin Ida Lutzenberger, 25, zusammen mit ihrer Schwester Ana, 27, mit dem Fahrrad unterwegs. 15.160 Kilometer legten die beiden jungen Frauen mit ihren Rädern namens Eddy und Shauny zurück. Nun sind sie wieder in Deutschland. Erste Anlaufstelle ist das Elternhaus in Schwaighausen (Landkreis Unterallgäu).