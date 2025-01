Reparieren statt wegwerfen: Repair-Café ist in der Innenstadt zu Gast

Egal ob Möbelstück, Textil oder Elektrogerät. Häufig werden Gegenstände entsorgt, obwohl sie noch zu retten wären. Diesem Verhalten will der Augsburger Verein Habitat mit einem Repair-Café - einem Treffpunkt, bei dem repariert wird - entgegenwirken. Demnächst ist das Repair-Café zum zweiten Mal im Pop-Up-Store „Zwischenzeit“ in der Annastraße zu Gast.

Im Mittelpunkt stehe beim Repair-Café der Nachhaltigkeitsgedanke, so die Organisatoren. Das ehrenamtliche Team des Vereins, bestehend aus Maschinenbauern, Mechanikern und Softwarespezialisten, unterstützt Augsburger bei der Reparatur von defekten Geräten und Gegenständen. Vorbeikommen kann jeder, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für die Hilfe zur Reparatur gibt es keine festen Preise, vielmehr freut sich der Verein über Spenden. Es gehe darum, Menschen dazu zu ermutigen, Reparaturen selber in Angriff zunehmen und so Müll zu vermeiden.

Ab 18. Januar werden nun in der „Zwischenzeit“ in der Annastraße neben dem Repair-Café auch verschiedene Workshops angeboten. Am 25. Januar um 14 Uhr gibt es etwa eine Info-Veranstaltung zur Instandsetzung historischer Hifi-Geräte, bei der allerdings noch keine Reparaturen stattfinden werden. Dies sei dann ab März im Glaspalast möglich. Am 8. Februar können zwischen 12 und 17 Uhr auch Textilien repariert oder gemeinsam umgestaltet werden. Am 22. Februar findet zur gleichen Uhrzeit unter dem Motto „3D-Druck für Anfänger“ eine Einführung zur Ersatzteilherstellung mit dem 3D-Drucker statt.

Die „Zwischenzeit" in der Augsburger Innenstadt: In der Annastraße 16 finden ab 18. Januar mehrere Veranstaltungen des Vereins Habitat statt. Foto: Lennart Fricke

Wer in den nächsten Wochen keine Zeit findet, das Repair-Café in der „Zwischenzeit“ zu besuchen, aber dennoch einen defekten Gegenstand reparieren möchte, hat trotzdem die Möglichkeit dazu. Jeweils am ersten und dritten Samstag jeden Monats können in den Räumen des Vereins Habitat unter Anleitung und bei Kaffee und Kuchen die defekten Geräte inspiziert werden. Die genauen Termine im Habitat kann man auf der Website repaircafes-augsburg.de einsehen. Auch andere Reparatur-Initiativen in der Region sind dort gelistet.

Die Termine in der „Zwischenzeit“ im Überblick:

18. Januar: Repair-Café, 12 bis 17 Uhr

25. Januar: HiFi-Info-Veranstaltung, 14 bis 15 Uhr

1. Februar: Repair-Café, 12 bis 17 Uhr

8. Februar: Textil-Repair-Café, 12 bis 17 Uhr

15. Februar: Repair-Café, 12 bis 17 Uhr

22. Februar: 3D-Druck für Anfänger, 12 bis 17

1. März: Repair-Café, 12 bis 17