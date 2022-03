Mission gegen Falschparker: Mit diesen Männern unterwegs auf Augsburgs Straßen

Beleidigungen und wenig Anerkennung? Albert Gruber ist als Parkraumüberwacher im Einsatz. Wir haben ihn und Einsatzkoordinator Simon Bayer einen Vormittag lang begleitet.

Ihre Mission startet in der Augsburger Bahnhofstraße. Albert Gruber und Simon Bayer steigen aus dem Auto. Gruber zieht sich seinen schwarzen Hut ein wenig tiefer ins frisch rasierte Gesicht. Kalter Wind schlägt ihnen entgegen: Dienstbeginn für den 60-jährigen Parkraumüberwacher und den Einsatzkoordinator.