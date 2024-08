Römerweg: So lebt es sich in einer von Augsburgs nobelsten Straßen

Ganz hinten im Römerweg, Richtung Inningen, braut sich etwas zusammen. Der Himmel, der das Ende des Straßenzugs zu markieren scheint, ist in ein dunkles Blaugrau verfärbt. Ein Gewitter liegt in der Luft. Doch noch ist es trocken im Römerweg und vor allem extrem ruhig. Es sind kaum Fußgänger unterwegs und noch weniger Autos. Die Ruhe vor dem drohenden Sturm? Oder ist diese Szene das, was eine der nobelsten Straßen der Stadt ausmacht – die Ruhe?

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Römerweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis