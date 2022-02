Nach Einbruch in Augsburg: Polizei findet aufgebrochenen Tresor in Rommelsried

Ein Tresor, der in der vergangenen Woche in der Augsburger Graham-Bell-Straße entwendet wurde, taucht im Landkreis Augsburg auf. Die Polizei sucht Zeugen.

An einem Parkplatz nahe Rommelsried (Landkreis Augsburg) hat die Polizei einen aufgebrochenen Tresor gefunden, der in der vergangenen Woche aus einem Einfamilienhaus in der Augsburger Graham-Bell-Straße entwendet worden war. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, entdeckte ein Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord den Stahltresor im Gebüsch des Parkplatzes an der Kreisstraße A1 in Fahrtrichtung Biburg.

Tresor in Augsburg entwendet, in Rommelsried gefunden: Polizei sucht Zeugen

Die hinzugerufenen Experten der Kriminalpolizei sicherten daraufhin Spuren und stellten den Tresor sicher. Dabei wurde auch eine lilafarbene Picknickdecke aufgefunden. Die Augsburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Auffinde-Ort oder zur Decke machen können, sich telefonisch unter 0821/323-3810 zu melden. Bei dem Einbruch war neben dem Sachschaden auch ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. (kmax)