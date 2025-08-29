Unfall in Lechhausen: Der rote Ferrari meldet sich bei der Polizei

Ein Unfall am Freitagvormittag in Augsburg-Lechhausen war unterm Strich wenig spektakulär. Bei dem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde eine Person leicht verletzt. Aufsehen erregte ein roter Ferrari, der in den Unfall verwickelt war. Das Fahrzeug, das mit moderner Technik ausgestattet ist, meldete sich direkt nach dem Unfall bei der Polizei.

Unfall in Lechhausen: Es gab kurzzeitig Verkehrsbehinderungen

So schilderte ein Beamter der Polizei-Einsatzzentrale auf Anfrage den Sachverhalt. Nach seinen Worten passierte der Auffahrunfall an der Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße. Wegen der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Erläuterung: Moderne Autos nutzen verschiedene Technologien, um auf Unfälle zu reagieren und Informationen darüber zu liefern. Systeme wie das automatische Notrufsystem eCall senden Standort und Daten an Rettungsdienste, während der Unfalldatenspeicher (UDS) detaillierte Fahrzeugdaten vor und nach einem Unfall aufzeichnet, heißt es.