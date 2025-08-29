Icon Menü
Roter Ferrari informiert die Polizei in Augsburg über Unfall

Augsburg

Unfall in Lechhausen: Der rote Ferrari meldet sich bei der Polizei

Bei einem Auffahrunfall nahe der Autobahn in Augsburg wird eine Person leicht verletzt. Bei der Unfallmeldung spielt moderne Technik eine wichtige Rolle.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Ein roter Ferrari war an einem Auffahrunfall in Lechhausen beteiligt.
    Ein roter Ferrari war an einem Auffahrunfall in Lechhausen beteiligt. Foto: Peter Fastl

    Ein Unfall am Freitagvormittag in Augsburg-Lechhausen war unterm Strich wenig spektakulär. Bei dem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde eine Person leicht verletzt. Aufsehen erregte ein roter Ferrari, der in den Unfall verwickelt war. Das Fahrzeug, das mit moderner Technik ausgestattet ist, meldete sich direkt nach dem Unfall bei der Polizei.

    Unfall in Lechhausen: Es gab kurzzeitig Verkehrsbehinderungen

    So schilderte ein Beamter der Polizei-Einsatzzentrale auf Anfrage den Sachverhalt. Nach seinen Worten passierte der Auffahrunfall an der Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße. Wegen der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

    Zur Erläuterung: Moderne Autos nutzen verschiedene Technologien, um auf Unfälle zu reagieren und Informationen darüber zu liefern. Systeme wie das automatische Notrufsystem eCall senden Standort und Daten an Rettungsdienste, während der Unfalldatenspeicher (UDS) detaillierte Fahrzeugdaten vor und nach einem Unfall aufzeichnet, heißt es.

