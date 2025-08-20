Rotes Kreuz belebt mit Second-Hand-Shop Leerstand am Obstmarkt

Das Bayerische Rote Kreuz Augsburg-Stadt (BRK) eröffnet mit „RE:Dress – Dein Stil. Dein Beitrag“ sein fünftes Second-Hand-Lädle. Das Angebot zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten des Vintage-Stores Onimos am Obstmarkt in der Augsburger Innenstadt. Einen Leerstand neu zu beleben ist Teil des Konzepts.

„Mit der Eröffnung von RE:Dress machen wir deutlich: Leerstände sind Chancen. Sowohl für soziale Innovation, für nachhaltige Stadtentwicklung als auch für eine lebendige Innenstadt“, sagt Isabella Reiter, Kreisgeschäftsführerin des BRK Augsburg-Stadt. Man fülle nicht nur Räume mit neuem Leben, sondern bringe Menschen zusammen, die mit Herz und Haltung handeln würden.

BRK-Lädle RE:Dress in Augsburg richtet sich an breites Publikum

Das Lädle richtet sich laut BRK an ein breites Publikum – von Vintage-Fans über bewusste Konsumenten bis hin zu Menschen, die Freude an Mode mit Mehrwert haben. Jeder Einkauf unterstützt die sozialen Projekte und ehrenamtlichen Angebote des BRK Augsburg-Stadt. Eröffnet wird am 1. September zwischen 16 und 19 Uhr. Es gibt Getränke und Snacks sowie Überraschungen für die ersten Gäste. RE:Dress am Obstmarkt ist das fünfte Second-Hand-Lädle des BRK Augsburg-Stadt. Weitere Standorte finden sich in Hochzoll, Pfersee, Lechhausen und Oberhausen. Alle Läden werden von Ehrenamtlichen betrieben.

Vintage-Mode hat in Augsburg viele Fans

Vintage-Kleidung (sie stammt aus älteren Kollektionen bzw. ist streng nach Definition mindestens 20 Jahre alt) findet in Augsburg immer mehr Anhänger. Zuletzt standen Kundinnen und Kunden bei einem Vintage-Pop-up bereits lange vor Eröffnung Schlange. Das Berliner Taschenlabel Liebeskind hat in einer Analyse das Second-Hand-Angebot in den 30 größten Städten Deutschlands sowie in den Landeshauptstädten untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Augsburg ein „echter Geheimtipp für Vintage-Liebhaber“ ist. (nist)