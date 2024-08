Augsburger Royal Donuts-Filiale geschlossen

Als die Kette Royal Donuts Ende 2021 in Augsburg öffnete, standen die Kunden teils meterlang in die Steingasse Schlange, um sich mit einem der süßen und reich verzierten Donuts - eine Art Krapfen mit Loch in der Mitte - einzudecken. Ein Hype, wie es ihn auch in anderen Städten gab. Teils kamen Menschen extra von außerhalb nach Augsburg, um eines der süßen Teile zu probieren und sich im Idealfall noch in den sozialen Netzwerken damit zu zeigen. Mit der Zeit normalisierte sich der Zulauf, jetzt ist der Laden geschlossen.

Nachlassendes Interesse führte zur Schließung von Royal Donuts in Augsburg

Ein Zettel am Schaufenster zeigt an, dass die Royal Donuts-Filiale in Augsburg, die als Franchise geführt worden war, seit 1. August zu ist. Auf Nachfrage heißt es seitens des Betreibers, dass eine nachlassende Nachfrage und damit gesunkene Einnahmen die Ursache seien. Kein Einzelfall: Auch in anderen deutschen Städten sind zuletzt immer wieder Filialen geschlossen worden. Laut Handelsblatt sind mittlerweile gut 80 Prozent der Royal-Donuts-Filialen aus den Innenstädten verschwunden. Was in der Steingasse auf die Kette folgen wird, ist unbekannt.

Icon Vergrößern Das Unternehmen Royal Donuts überzeugte zu Beginn mit üppig dekorierten Süßwaren. Foto: Royal Donuts Icon Schließen Schließen Das Unternehmen Royal Donuts überzeugte zu Beginn mit üppig dekorierten Süßwaren. Foto: Royal Donuts