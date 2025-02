Rund 4500 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen Rechtsextremismus

Rund 4500 Menschen haben am Samstag in Augsburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Bei dem Protestzug unter dem Motto „Brandmauer brennt. Wir bleiben standhaft!“, der von Organisationen aus dem linken politischen Spektrum organisiert wurde, zogen die Demonstranten auch an den Augsburger CSU-Büros vorbei. Die Rednerinnen und Redner kritisierten die Unionsparteien und die FDP für die Migrations-Abstimmung im Bundestag vor wenigen Tagen, bei der erstmals eine parlamentarische Mehrheit mit der AfD zustande gekommen war. Der Blick richtete sich dabei auch auf zwei Augsburger Politiker.

Die erst vor wenigen Tagen ausgerufene Demonstration resultierte aus dem Fall der so genannten Brandmauer, wie die Organisatoren mitteilten. Rund 20 Gruppierungen, darunter der Augsburger Ableger von Fridays for Future, die Jugendorganisationen von SPD, Grünen, Die Linke, das Klimacamp sowie das linke Zentrum „Ganze Bäckerei“ organisierten den Protest. Bei der Kundgebung auf dem Rathausplatz waren zunächst laut einem Polizei-Sprecher rund 1000 Demonstranten zugegen. Während des Protestzuges, der durch die Innenstadt und schließlich vorbei an den CSU-Büros in der Heilig-Kreuz-Straße führte, schlossen sich weitere 3500 Personen an, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstration verlief demnach friedlich.

Augsburger Juso-Vorsitzender: CDU-Chef Merz schüre „Hass gegen Migranten“

Der Augsburger Juso-Vorsitzende Manuel Sontheimer sagte in seiner Rede, die Politik werde nach dieser Woche nie wieder sein wie zuvor. „Wer sich mit Faschisten einlässt, der tanzt auf den Gräbern von NS-Opfern“, so Sontheimer. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schüre Hass gegen Migranten. Darauf gebe es nur eine Antwort: „geschlossener, solidarischer Widerstand.“ Miriam Kühnl, Co-Sprecherin der Grünen Jugend in Augsburg, kritisierte Merz für den vermeintlich „menschenverachtenden, ekligen Antrag“, den die Union nur mit den Stimmen der AfD durchgebracht habe. Die Augsburger Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich (CSU) und Maximilian Funke-Kaiser (FDP) seien „eine Schande für die Friedensstadt Augsburg“, weil sie ebenfalls mitgestimmt haben, so Kühnl. Funke-Kaiser wehrte sich am Samstag in einem Pressestatement gegen die Attacke und sprach von „Fake News“ und einer „Diffamierung“, die von SPD und Grünen ausgehe. Es werde aus dem linken bis linksextremen Spektrum in Augsburg bewusst die falsche Erzählung einer Zusammenarbeit konstruiert, um die FDP in die Nähe der AfD zu rücken, so Funke-Kaiser.

Die Demonstranten zogen auch an den Büros der Augsburger CSU vorbei. Foto: Klaus Rainer Krieger

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war neben der SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr und dem Augsburger Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher auch die Rentnerin Margit Brandt. Die 81-Jährige trug ein Schild mit der Aufschrift „Oma gegen Rechts“ mit sich. Brandt erklärte, dass sie sich aufgrund der politischen Entwicklungen Sorgen mache. Sie sei zur Demonstration gekommen, um ein Zeichen gegen den aufkeimenden Rechtsextremismus zu setzen.