Ein Quartier mit hoher Lebensqualität: Wie es beim ehemaligen Linde-Areal weitergeht

Das Areal an der Kreuzung Ulmer Straße, Neusässer Straße in Augsburg sieht nicht unbedingt einladend aus. Viele Menschen kennen die Ecke, weil hier der Spectrum-Club beheimatet ist, die Rede ist vom ehemaligen Linde-Areal. Dass sich an dieser Stelle in den nächsten Jahren etwas verändert wird, ist bekannt. Nun werden die Überlegungen konkreter. Ein Immobilienunternehmen aus der Region plant eine Wohnbebauung, es gab einen Architektenwettbewerb. Für Musikfans die wohl momentan wichtigste Nachricht: Das Spectrum bleibt bis Ende 2030. Eine Bebauung dieses Bereichs ist frühestens ab dem Jahr 2031 realistisch, heißt es.
Kriegshaber
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden