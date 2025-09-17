Faustschläge ins Gesicht: Russe prügelt am Augsburger Königsplatz auf Ukrainerin ein

Es war mitten in der Nacht, gegen 1 Uhr. Am Königsplatz ist auch zu dieser Tageszeit noch etwas los, selbst im Winter, speziell am Wochenende. So auch am 8. Dezember vergangenen Jahres, als Jewgeni K. (Name geändert) am zentralen Knotenpunkt in der Innenstadt auf zwei ihm unbekannte Frauen traf, die sich dort aufhielten. Es war eine Begegnung, wie sie hundertfach stattfindet; in dem Fall hatte sie drastische Folgen, denn kurz darauf bepöbelte der 42-Jährige die beiden, griff eine von ihnen an und verletzte sie schwer. Warum er dies tat, konnte auch ein Prozess am Amtsgericht in Augsburg nur bedingt aufklären. Ein Detail lässt aber aufhorchen.

Jan Kandzora

Königsplatz

Faustschlag