Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Russe prügelt am Augsburger Königsplatz auf Ukrainerin ein

Prozess in Augsburg

Faustschläge ins Gesicht: Russe prügelt am Augsburger Königsplatz auf Ukrainerin ein

Ein 42-Jähriger geht auf ihm unbekannte Frauen los. Eine wird so schwer verletzt, dass sie noch immer unter den Folgen leidet. Warum das Amtsgericht eine Bewährungsstrafe verhängt.
Von Jan Kandzora
|
    • |
    • |
    • |
    Am Königsplatz kam es im Dezember 2024 zu einem Gewaltdelikt. Das Amtsgericht in Augsburg verurteilte nun einen 42-jährigen Mann.
    Am Königsplatz kam es im Dezember 2024 zu einem Gewaltdelikt. Das Amtsgericht in Augsburg verurteilte nun einen 42-jährigen Mann. Foto: Annette Zoepf

    Es war mitten in der Nacht, gegen 1 Uhr. Am Königsplatz ist auch zu dieser Tageszeit noch etwas los, selbst im Winter, speziell am Wochenende. So auch am 8. Dezember vergangenen Jahres, als Jewgeni K. (Name geändert) am zentralen Knotenpunkt in der Innenstadt auf zwei ihm unbekannte Frauen traf, die sich dort aufhielten. Es war eine Begegnung, wie sie hundertfach stattfindet; in dem Fall hatte sie drastische Folgen, denn kurz darauf bepöbelte der 42-Jährige die beiden, griff eine von ihnen an und verletzte sie schwer. Warum er dies tat, konnte auch ein Prozess am Amtsgericht in Augsburg nur bedingt aufklären. Ein Detail lässt aber aufhorchen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Gerold Rainer

    Mich würde mal interssieren, ob Richter und Staatsanwälte auch mit einer Bewährungsstrafe zufrieden wären, wenn sie selbst Opfer einer Gewalttat sein würden und ob sie sich auch für ggf. bleibende körperliche Schäden mit einem Trinkgeld von 5000€ abspeisen lassen würden.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden