Saftige Kosten: Polizei erwischt Augsburger Jugendliche beim lebensgefährlichen Train-Surfing

Zwei Jugendliche aus Augsburg haben sich am frühen Sonntagmorgen in Lebensgefahr gebracht und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie surften auf der Kupplung eines ICE mit. Offenbar war das nicht ihr erstes sogenanntes Train-Surfing – eine lebensgefährliche Mutprobe unter jungen Menschen, die manche schon mit dem Leben bezahlen mussten. Die Jugendlichen aus Augsburg erwarten nun saftige Kosten.

Wie die Bundespolizei berichtet, werden seit geraumer Zeit im Bereich zwischen Augsburg und München immer wieder Train-Surfer gemeldet. In der Nacht auf Sonntag gelang es der Bundespolizei mit Unterstützung der Landespolizei, bei Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck einen Jugendlichen festzunehmen und einen weiteren zu identifizieren. Beide leben in Augsburg. Es war kurz nach Mitternacht, als eine Zeugin beobachtete, wie zwei Personen am Bahnhof in München-Pasing eine Kupplung des ICE 618 bestiegen. Der Schnellzug sollte nach Kiel fahren. Die beiden hielten sich außen fest und fuhren mit dem ICE mit.

Jugendlicher Train-Surfer aus Augsburg: Er stahl Fahrrad für seine Flucht

Die Zeugin alarmierte sofort die Polizei, der Zug wurde im Bahnhof Mammendorf angehalten. Der Lokführer sah, wie einer der Train-Surfer über die Gleise flüchtete. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um einen 15-jährigen Deutschen aus Augsburg. Dieser stahl bei seiner Flucht ein Fahrrad, heißt es weiter. Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei wurde er schließlich gestellt. Da ihn die Mutter nicht abholen konnte, brachte ihn die Bundespolizei nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen gegen fünf Uhr morgens nach Hause. Doch was war mit dem anderen Surfer geschehen?

Denn die Polizei hatte bei der Sichtung von Videoaufzeichnungen des Bahnhofes Pasing festgestellt, dass zwei junge Männer zwischen zwei Wagen des abfahrenden ICE mitfuhren. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der zweite vielleicht vom ICE gestürzt war. Helikopter der Polizei wurden zur Absuche der 30 Kilometer langen Strecke angefordert. Allerdings konnten sie aufgrund des schlechten Wetters nicht starten. Die Einsatzkräfte baten die Feuerwehr um Unterstützung durch Drohnen. Doch soweit kam es dann nicht.

Kurz vor Suchbeginn kam die Mitteilung, dass der zweite Train-Surfer wohlbehalten aufgefunden wurde. Auch er hatte in Mammendorf den ICE verlassen und war geflohen. Beamte des Bundespolizeireviers Augsburg erwarteten den 14-jährigen Deutschen im Beisein der Eltern am Sonntagmorgen zu Hause in Augsburg.

Junge Augsburger sollen laut Polizei hinter weiteren Train-Surfing-Fällen stecken

Durch die Identifizierung der beiden geht die Bundespolizei jetzt davon aus, dass sie für ähnliche Fälle verantwortlich sein dürften. Bei Nürnberg etwa waren an einem Samstagabend im Mai zwei bislang unbekannte Jugendliche auf einem ICE mitgefahren, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 280 km/h unterwegs war. Zudem wird beiden ein weiterer Fall des „Train-Surfens“ im April auf einem Arverio-Regionalzug von Pasing in Richtung Augsburg zugeordnet.

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, müssen sich die beiden Jugendlichen beziehungsweise deren Eltern auf diverse Kostenbescheide der Bundespolizei, Feuerwehr und der Deutschen Bahn gefasst machen. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren des „Train-Surfens“. Immer wieder komme es zu schweren Unfällen. Manche davon enden tödlich. Was als Mutprobe beginne oder zum Posten auf sozialen Netzwerken genutzt werde, könne leicht mit schweren Verletzungen oder dem Tod enden, warnt die Polizei.