Sammelleidenschaft: Das Herz dieses Augsburgers schlägt für Football

Die Hochzeit eines Paares soll ja immer ein unvergesslicher Tag sein. Klappt aber eben nicht immer so. Angeblich soll es Paare geben, die schon nach kurzer Zeit den "schönsten Tag ihres Lebens" wieder vergessen haben. Arnold und Lisa Schwarzkopf wird das nicht passieren. Denn als sich die beiden im Februar 2024 getraut haben, gestalteten sie die Hochzeitsfeier schon sehr individuell. Arnold Schwarzkopf ist großer American Football-Fan. Als solcher hat er bei seiner Hochzeit statt des traditionellen Blumenstraußes einen kleinen Football hinterrücks in den Familien- und Freundeskreis geworfen. Wie in der NFL (National Football League) wurden die Tische in Divisons aufgeteilt, die Deko bestand unter anderem aus kleinen Football-Helmen und Footbällen. Nur in einem Punkt konnte sich der Augsburger dann doch nicht durchsetzen. Denn eigentlich wollte er stilgerecht im Football-Trikot heiraten. "Aber da habe ich dann nicht mitgemacht", verrät seine Frau Lisa lachend. Es versteht sich von selbst, dass der 35-jährige auch Sammler ist. Und sein Spezialgebiet die NFL.

