Sanierung der Augsburger Freilichtbühne wird wohl teurer als vorgesehen

Aktuell wird das Musical Evita am Roten Tor gespielt – im Jahr 2027 allerdings wird es hier keine Aufführung geben können. Die Augsburger Freilichtbühne muss dann wegen einer dringend nötigen Sanierung geschlossen werden. Die Stadt prüft deshalb aktuell, ob es eine Ausweichspielstätte für die Aufführungsstätte am Roten Tor geben könnte. Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) sagt, man sehe sich nach anderen Stellen in der Stadt um. „Wir sind zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden“, so Enninger zuletzt im Kulturausschuss des Stadtrats. Neben einer Musical-Aufführung des Staatstheaters wird die Freilichtbühne im August auch von externen Künstlern genutzt.

Freilichtbühne in Augsburg: Die Bühnenkonstruktion aus Holz ist baufällig

Wie berichtet muss die hölzerne Bühnenkonstruktion wegen Baufälligkeit und statischen Problemen nach dem Ende der Saison 2026 erneuert werden. Bis spätestens Mitte 2026 soll eine Kostenschätzung für die Sanierung vorliegen. Die Stadt war im vergangenen Jahr von rund 720.000 Euro ausgegangen, um die Bühnenkonstruktion zu ersetzen. Inzwischen geht man bei der Stadt davon aus, dass zu den nötigen Maßnahmen auch eine Verdichtung des Bodens und ein Neubau der Entwässerung zählen. Als positiven Nebeneffekt könne man dann Kasematten der historischen Stadtmauer begutachten und dort Erhaltungsmaßnahmen durchführen.

Für 720.000 Euro wird das alles wohl nicht zu haben sein. Ein Teil des Geldes muss nun für die vertiefte Planung umgewidmet werden, für die eigentliche Ausführung wird es womöglich zusätzlicher Mittel bedürfen. 2028 soll die Freilichtbühne – rechtzeitig zum 100. Jubiläum – wieder nutzbar sein. (skro)