Sanierung der Stadtmauer an der Thommstraße macht Fortschritte

Die Stadtmauer ist ein wichtiger Bestandteil der Augsburger Stadtgeschichte. Das Bauwerk, das in großen Teil sanierungsbedürftig ist, soll erhalten werden. Das ist der Ansatz der Politik. An der Thommstraße unweit der Firma Everllence (besser bekannt als MAN) laufen seit Jahren Sanierungsarbeiten. Es ist eine Dauerbaustelle. Nun aber zeigen sich aus Sicht von Passanten Fortschritte. Auf Anfrage klärt die Stadt Augsburg auf, wie es aktuell um die Baustelle steht. Sie äußert sich zum Fahrplan und zur Finanzierung.

Es geht um den Abschnitt zwischen Luginsland bis Fischertor

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Luginsland bis Fischertor. Die Arbeiten an der Mauer sind von der Thommstraße gut wahrzunehmen. Der Bereich, an denen die Arbeiten laufen, ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Der Zugang über das offene Tor an der Mauer ist möglich. Kein Durchkommen gibt es hingegen auf der Rückseite der Mauer in Richtung Wohngebiete. Der obere Weg entlang der Mauer ist gesperrt.

Vom städtischen Hochbauamt heißt es zum Sachstand: „Nach der statischen Ertüchtigung finden derzeit Mauerarbeiten statt.“ Das heißt: Aktuell würden Ziegel an der Mauerkrone ausgetauscht. Die Mauerlaibungen an den vier Gitteröffnungen werden ausgemauert. Die inneren Ränder einer Maueröffnung werden als Laibung bezeichnet.

Stadtmauer in Augsburg: Historische Gitter werden restauriert

Weitere Arbeiten laufen zudem: Die ausgebauten historischen Gitter werden von einem Metallbauer restauriert, so das Hochbauamt. Brüchige Ziegel werden laut Stadt derzeit außerdem durch neue Handschlagziegel ersetzt. Die alten, teils brüchigen Fugen würden herausgenommen und demnächst durch neues Fugenmaterial ersetzt. Die jetigen Mauerarbeiten sollen im September 2025 beendet werden. Im Anschluss werden im Mauerfußbereich noch Baumeisterarbeiten erledigt.

Ein Rückblick auf das Jahr 2019: Die Stelle, an der die alte Stadtmauer beschädigt wurde, war damals abgesperrt. Foto: Michael Hörmann

Die Arbeiten an der Stadtmauer liegen laut Hochbauamt im Zeitplan. Sie sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Kosten der Sanierung der Stadtmauer Thommstraße belaufen sich auf rund eine Million Euro. Man liege im Kostenrahmen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt neben anderen Fördergebern das Vorhaben in Augsburg. Die Stiftung erläutert ihr Engagement. Das Fischertor sei ein Stadttor der ehemaligen Ringmauer von Augsburg und befindet sich im Nordwesten der Altstadt. Es verbindet heute die Frauentorstraße mit der Thommstraße. Die Stadtmauer an der Thommstraße spannt sich zwischen dem Fischertor und der Bastion Luginsland. Bereits seit dem 14. Jahrhundert befindet sich an dieser Stelle eine Einlasspforte.

So sah es im Jahr 2022 während der Sanierung. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Zur Geschichte heißte ferner: Im Jahr 1453 kam eine Holzbrücke über den Stadtgraben hinzu. Jenseits des Tores erstreckte sich die Vorstadt der Fischer. 1609 wurde das Fischertor, ein Nebeneinlass, vom Stadtbaumeister Elias Holl erneuert und mit zwei weiteren Stockwerken versehen. 100 Jahre später wurde das Fischertor nahezu vollständig zerstört, doch bereits sechs Jahre später wiederaufgebaut. Nach 1764 nahm der Verkehr so stark ab, sodass das Tor 1770 geschlossen wurde. 1924 wurde das verschlossene Stadttor abgebrochen. Ein neues Bauwerk mit einem weit geschwungenen Einlass sowie zwei beidseitigen Torbögen errichtete Stadtbaurat Otto Holzer 1924.

Die Stadtmauer wurde mehrfach beschädigt

Die Bastion Luginsland sei neben der Roten-Torwallanlage die wohl am besten erhaltene Bastion der Stadt. Über die Jahrhunderte hinweg wurde sie mehrfach schwer beschädigt. Nach Jahren der Umgestaltung wurde die Bastion nicht abgetragen, sondern blieb erhalten und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts sogar einer umfangreichen Sanierung unterzogen, die die einst kriegerische Bastion in ein kleines Naherholungsgebiet verwandelte. Den Namen erhielt das Bollwerk wohl wegen seiner exponierten Lage auf dem höchsten Punkt der Augsburger Hochterrasse. Die Stadtmauer besteht aus Backsteinen und Kalkmörtel mit grobem Zuschlag. Wahrscheinlich waren die Fugen „verbandelt“ beziehungsweise die Flächen mit Schlamm überzogen und verputzt.