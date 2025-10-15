„Beschäftigte werden mit Füßen getreten“: Aus für Saturn-Filiale in der City-Galerie sorgt für Ärger

Seit August ist bekannt, dass der Elektronik-Fachmarkt Saturn die City-Galerie verlässt. Ein konkretes Datum nannte das Unternehmen bislang nicht. Jetzt ist aus der Belegschaft zu erfahren, dass letzter Verkaufstag der 31. Januar 2026 sein wird. Das bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion nun auch MediamarktSaturn. Für die rund 30 Beschäftigten heißt es, sich neue Jobs zu suchen. Doch während die Konzernleitung mitteilt, man arbeite in Abstimmung mit dem Betriebsrat daran, für möglichst viele Mitarbeiter eine Lösung der Weiterbeschäftigung zu schaffen, fühlen sich die Beschäftigten von der Unternehmensleitung im Stich gelassen.

Es fehle an jeder Art der Unterstützung, innerhalb umliegender Filialen einen neuen Job zu bekommen oder generell auf dem Arbeitsmarkt neu ankommen zu können. „Die Beschäftigten werden mit Füßen getreten“, ärgert sich Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sylwia Lech. Einige der Mitarbeitenden seien bereits viele Jahre oder Jahrzehnte im Unternehmen, andere über 50 Jahre alt, schildert die Gewerkschafterin. Für ihr Schicksal und das aller anderen interessiere sich aus der Chefetage von MediamarktSaturn niemand „Statt aktiv zu schauen, in welchen umliegenden Filialen wie Göggingen, Oberhausen oder Friedberg Stellen frei sind oder zusätzliches Personal gut wäre und so die Beschäftigten umzuverteilen, wird angeboten, die Betroffenen könnten sich gerne selbst auf freie Stellen bewerben.“ Dieses Vorgehen bedeute keinerlei Wertschätzung für bisher geleistete Arbeit. Und das, obwohl viele Beschäftigte dem Unternehmen auch in schwierigeren Zeiten die Treue gehalten hätten. „Jetzt sind sie einer oder eine unter vielen“, so Lech.

Saturn lehnt Transfergesellschaft für Beschäftigte in der City-Galerie ab

Auch Betriebsrat Ronny Doberenz stößt das Agieren der Unternehmensleitung sauer auf. Bisher gebe es weder einen Sozialplan noch einen Interessenausgleich. Eine Transfergesellschaft sei aus Kostengründen direkt abgelehnt worden. Dabei wäre dies gerade für die älteren Beschäftigten wichtig. Dem pflichtet eine Mitarbeiterin bei, die anonym bleiben will. „Gerade die Kollegen über 50 müssen doch erst einmal wieder lernen, wie man sich bewirbt. Für manche ist das 20 Jahre oder länger her.“

Auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt sieht Doberenz Unterstützungsbedarf. „Die Branche steht unter Druck. Hier eine neue Stelle zu finden, auch mit über 50, dürfte nicht so einfach sein. Vor allem nicht, wenn sie, wie bisher, tarifgebunden sein soll.“ Die Stimmung in der Belegschaft sei dementsprechend angespannt. So sieht es auch eine Kollegin. „Manche von uns kommen weiter, können es nicht fassen, funktionieren einfach nur noch, auch der Kunden wegen. Es sind aber auch immer wieder Kollegen krank. Sicher auch aus einer Überforderung heraus“, erzählt sie. Man hänge in der Luft und habe keine Perspektive.

MediamarktSaturn sah in der Filiale City-Galerie keine „Fortführungsperspektiven“

Im August begründete MediamarktSaturn das Aus der Filiale damit, dass „keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive“ entwickelt werden konnte. Nach der Schließung in der City-Galerie stünden der Kundschaft weiter die Märkte Göggingen, Oberhausen und Friedberg zur Verfügung