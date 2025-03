Sauna in Augsburg: An diesen Orten lässt es sich gut schwitzen

In und um Augsburg herum lässt es sich wunderbar saunieren. Ob finnische Sauna, Dampfbad oder türkisches Hammam – Saunaliebhaber kommen in jedem Fall auf ihre Kosten. Hier gibt es einen Überblick über Sauna-Hotspots in Augsburg.

Sauna im Stadtbad

Im Alten Stadtbad, das als zweitältestes Hallenbad Bayerns gilt, können Saunabesucher in das 20. Jahrhundert eintauchen. In der zugehörigen Schwimmhalle können Besucherinnen und Besucher sich nach dem Schwitzen ein wenig abkühlen.

Adresse: Leonhardsberg 15, 86150 Augsburg

Website: www.augsburg.de

Telefon: 0821/324-97790

Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 22 Uhr, Dienstag von 9 bis 22 Uhr (Damensauna), Mittwoch bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr

Männerschwimmhalle des Stadtbads nach dem Umbau 1915. Augsburg war, neben München und Nürnberg, eine der ersten bayerischen Großstädte mit einem architektonisch und technisch hochmodernen Volksbad, welches neben Brausebadkabinen zur persönlichen Hygiene auch Schwimmhallen zur sportlichen Ertüchtigung bot. Foto: Stadtarchiv Augsburg

Sauna beim TBS Wünschig

Saunaliebhaber ab 16 Jahren können hier entspannen. Wer regelmäßig in die Sauna geht, für den lohnt sich ein Jahresticket oder Halbjahresticket (80 Euro). Inklusive sind Besuche in der finnischen Sauna im Außenbereich, im Dampfbad, im Warmluftraum (Biosauna) und anschließendes Entspannen im Ruheraum.

Adresse: Inninger Straße 100, 86179 Augsburg

Website: www.tbswuenschig.de

Telefon: 0821/82082

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:45 Uhr bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 8:45 Uhr bis 22 Uhr

Hotel Maximilian‘s

Der Spa-Bereich im Hotel Maximilian‘s bietet neben einem Aroma-Sole-Dampfbad auch eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna. Zusätzlich gibt es einen Fitnessbereich, der 24 Stunden geöffnet hat sowie eine Damensauna. Für Hotelgäste ist der Saunabereich im Preis inbegriffen. Externe Gäste zahlen einen Eintrittspreis von 35 Euro pro Person/Tag inklusive Bademantel, Schlappen und Handtücher.

Adresse : Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

Website: www.augsburg-city.de/listings/1456-hotel-maximilian-s

Telefon : 0821/50360

Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 22 Uhr

Titania Neusäß

Ein wenig außerhalb von Augsburg können sich Saunaliebhaber im Saunabereich des Titania Neusäß erholen. Hier gibt es neben finnischer Sauna, Dampfbad und Laconium auch ein türkisches Hamambecken mit verschiedenen Behandlungen im Angebot. Das aktuelle Aufgussangebot für die Sauna kann mittels PDF-Plan angesehen werden. Bierliebhaber können beispielsweise beim Weißbier-Aufguss mit einem alkoholfreien Weizen entspannen. Der Aufguss mit „weißem Gold“ besteht dagegen aus einer Zugabe von Meersalz und Olivenöl. Hier finden Sie den aktuellen Aufgussplan.

Adresse: Birkenallee 1, 86356 Neusäß

Website : www.titania-neusaess.de/unser-titania/sauna/

Telefon: 0821/6506030

Öffnungszeiten : täglich von 9.30 bis 22 Uhr

Saunapark Bobingen

Im Süden Augsburgs gibt es den „Saunapark Bobingen“. Hier können Saunaliebhaber eine große Auswahl an Sauna-Angeboten genießen. Eine Besonderheit stellen die finnische Sauna sowie die Blockhütten-Sauna im Außenbereich dar. Senioren und Studenten bekommen gesonderte Tarife.

Adresse: Parkstrasse 7, 86399 BOBINGEN

Website : www.saunapark-bobingen.de

Telefon : 08234/2697

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 9 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 9.30 bis 20 Uhr