Schicke Läden, verwahrloste Denkmäler: Wie geht es auf dem AKS-Areal weiter?

Die Fenster sind zugemauert oder eingeschlagen, das Unkraut wuchert aus dem Gemäuer. Das ehemalige Sortierungsgebäude – wegen seiner Bauweise mit drei Gebäude-Schiffen auch Basilika genannt – auf dem Areal der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) verfällt. Und das seit Jahren. Neben dem Kesselhaus, in dem eigentlich ein gediegenes Hotel entstehen sollte, das nun aber wegen einer Quecksilber-Kontaminierung brachliegt (wir berichteten), ist es das zweite verwahrloste Gebäude auf dem Gelände. Eigentlich sollte das AKS-Areal zum Vorzeigequartier in Augsburg werden. Doch was ist daraus geworden? Eine Spurensuche.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden