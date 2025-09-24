Icon Menü
Schicke Läden und verfallene Industriedenkmäler: Das AKS-Areal im Wandel der Zeit

Augsburg

Schicke Läden, verwahrloste Denkmäler: Wie geht es auf dem AKS-Areal weiter?

Das Gelände im Textilviertel ist zum großen Teil fertig entwickelt. Bei der verfallenden Basilika scheint sich nun langsam etwas zu bewegen. Ein „Sahnestück“ aber fehlt.
Von Jonas Klimm
    Seit Jahren verfällt die Basilika (links), nun scheint sich etwas zu tun. Das gesamte AKS-Areal (rechts) ist indes weitgehend gentrifiziert.
    Seit Jahren verfällt die Basilika (links), nun scheint sich etwas zu tun. Das gesamte AKS-Areal (rechts) ist indes weitgehend gentrifiziert. Foto: Marcus Merk

    Die Fenster sind zugemauert oder eingeschlagen, das Unkraut wuchert aus dem Gemäuer. Das ehemalige Sortierungsgebäude – wegen seiner Bauweise mit drei Gebäude-Schiffen auch Basilika genannt – auf dem Areal der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) verfällt. Und das seit Jahren. Neben dem Kesselhaus, in dem eigentlich ein gediegenes Hotel entstehen sollte, das nun aber wegen einer Quecksilber-Kontaminierung brachliegt (wir berichteten), ist es das zweite verwahrloste Gebäude auf dem Gelände. Eigentlich sollte das AKS-Areal zum Vorzeigequartier in Augsburg werden. Doch was ist daraus geworden? Eine Spurensuche.

