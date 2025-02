Schlägerei an Oberhauser Bahnhof: Rätselhafter Fall stellt sich jetzt etwas anders dar

Der Fall hat für Aufsehen gesorgt – und Fragen hinterlassen: Ein 20-jähriger Mann hatte berichtet, dass am Abend des 10. Februar am Oberhauser Bahnhof zwei aggressive Männer plötzlich auf mehrere Fahrgäste losgegangen seien und auf ihn eingeschlagen und eingetreten hätten. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Nun stellt sich der Fall nach Angaben der Bundespolizei etwas anders dar. Die Rede ist nicht mehr von zwei Angreifern, auch der Beginn der Auseinandersetzung war offenbar anders. Wie die Bundespolizei meldet, soll zunächst der 20-jährige Deutsche einen bislang unbekannten Mann am Bahnsteig von Gleis 1 bedroht und mehrfach geschubst haben.

Der 20-Jährige soll den anderen zudem am Oberkörper gepackt haben, sodass beide zu Boden gingen. Der zunächst Angegriffene soll dann mehrmals auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Der 20-Jährige begab sich dann in eine einfahrende Bayerische Regiobahn und sprach die Zugbegleiterin an. Der Unbekannte fuhr laut der Aussage eines Zeugen mit der RB 86 bis nach Dinkelscherben. Angesichts der neuen Erkenntnisse ermittelt die Polizei inzwischen gegen beide Männer wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter Telefon 0911/205551-0 oder per Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen. (AZ)