Schlägerei in Einkaufscenter: Frau muss in Arrest

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr in einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße, nahe dem Bahnhof, gekommen.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Gruppen in einen Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 24-Jährigen und einer 27 Jahre alten Frau. Die Ältere wurde leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, versuchte die 24-Jährige zunächst zu flüchten und leistete anschließend Widerstand gegen die Beamten, heißt es im Polizeibericht. Zudem soll die Frau die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt und sich äußerst aggressiv verhalten haben.

Die Polizisten brachten sie in den Arrest. Gegen die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (ina)