Nach Schüssen auf Bar: Festnahmen in der Augsburger Drogenszene

Seit den Schüssen auf eine Bar im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Mai ermittelt die sogenannte Einsatzgruppe Hettenbach der Augsburger Kripo verstärkt im Drogenmilieu. Am Dienstag gelang den Ermittlerinnen und Ermittlern ein wichtiger Erfolg bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, wurden fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 21 bis 27 Jahren festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen der EG Hettenbach der Kriminalpolizei Augsburg hätten sich nicht nur konkrete Anhaltspunkte auf den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ergeben, heißt es. Zudem ergab sich ein Tatverdacht gegen mehrere Personen. Am Dienstag nun kam es zu einem großen Einsatz, an dem auch die Bundespolizei beteiligt war.

Augsburger Polizei und Staatsanwaltschaft schlagen zu

Die Einsatzkräfte hatten mehrere Haft-und Durchsuchungsbeschlüsse dabei, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen worden waren. Die sieben Tatverdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, er setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die sieben Männer und Frauen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Vier Tatverdächtige besitzen nach Angaben der Polizei die syrische Staatsangehörigkeit und drei Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörigkeit.

Schlag gegen Drogenszene in und um Augsburg: Sieben Wohnungen durchsucht

Die Einsatzkräfte hatten am Dienstag insgesamt sieben Wohnungen durchsucht. Die Razzien fanden offenbar nicht nur in Augsburg statt. Dabei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an, heißt es. Aufgrund der laufenden Ermittlungen seien darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.