Volle Stadt, leere Kassen? Schlechte Konsumlaune macht Augsburger Händlern zu schaffen

Eigentlich, sagt Andreas Gärtner vom Schwäbischen Handelsverband, habe man gehofft, dass sich die Konsumlaune nach der Bundestagswahl bessert und das positiv auf den Handel wirkt. „Doch dieser Effekt ist ausgeblieben.“ Mitverantwortlich seien hierfür die weiter negativen geopolitischen Veränderungen. „Bei so vielen schlechten Nachrichten haben die Menschen keine Lust auf Einkaufsbummel und halten ihr Geld lieber zusammen“, so Gärtner weiter. Das Weihnachtsgeschäft und die ersten beiden Monate 2025 seien in manchen Branchen nicht gut gelaufen. Während mancher Händler die Reißleine zieht, versuchen andere, mit besonderen Aktionen die Menschen zum Kauf zu animieren.

