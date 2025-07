Schlechtes Wetter führt zu Absagen von Festen in Augsburg

Das Wetter lädt an diesem Wochenende nicht zum Feiern im Freien ein. Regen ist angekündigt, es bleibt zudem kühl. Veranstalter ziehen aufgrund der Wetterprognosen die Reißleine. Betroffen sind das Lechrainfest in Hochzoll und ein Sommerfest im Hochfeld. In der Altstadt wird jedoch trotz Witterung am Freitag und Samstag beim Altstadtfest gefeiert.

Mit Essen und Getränken, Musik und Kinderprogramm sollte am Samstag auf der Wiese am Ende der Lechrainstraße/Ecke Schöneckstraße in Hochzoll gefeiert werden. Der Regen werde aber Aufbau der Technik und die Durchführung des Programms behindern, so die Organisatoren am Freitag. Zudem seien weniger Besucher absehbar. Verschoben wird das Hochfeldfest, das ebenfalls am Samstag hätte stattfinden sollen. Neuer Termin ist am Samstag, 20. September. Gefeiert wird dann, wenn das Wetter mitspielt, in der Von-Parseval-Straße.

Das Altstadtfest in Augsburg findet statt

Die Stadt Augsburg gab bekannt, dass der Beleuchtungsabend am Samstag im Botanischen Garten wie geplant stattfinden werde. Dies gilt ebenso für die Operette „Die Fledermaus“ im Pflanzenüberwinterungshaus. Entfallen werden am Samstag aber der Tango-Tanzabend Botango und der Tangotanz am Sonntagnachmittag. (möh)