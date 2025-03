Ausverkauf: Bei Leuchten Kaiser am Plärrer gehen bald die Lichter aus

Seit Jahrzehnten ist das Geschäft ein ganz besonderer Lichtblick in Augsburg. Leuchten Kaiser am Plärrer ist den meisten Augsburgern ein Begriff. Mit seinem Sammelsurium an Lampen aller Art war der Laden schon immer ein Blickfang und auch Anziehungspunkt für Menschen, die auf der Suche nach einem besonderen Stück für ihr Haus oder ihre Wohnung waren. Doch die Ära des Familienunternehmens neigt sich in Augsburg dem Ende zu. Wie Firmeninhaber August Kaiser bestätigt, wird das Geschäft bald schließen. Damit reiht sich Leuchten Kaiser in eine Liste anderer Geschäftsaufgaben in Augsburg ein. An mangelnder Kundennachfrage, sagt August Kaiser, liege die Entscheidung in seinem Fall aber nicht.

