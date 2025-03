In Augsburg schlummern immer noch Millionen von D-Mark

Verglichen mit anderen, hat die Bankfiliale im Augsburger Wolfsgäßchen nicht allzu viel mit einem Besuchermagneten zu tun. Die Bundesbank sitzt dort mit einem eher nischigen Angebot für Privatpersonen. Wer will, erhält etwa Zwei-Euro-Gedenkmünzen oder Ersatz für beschädigtes Bargeld. Doch ein Bereich im Portfolio der Bundesbank ist ein „Dauerbrenner“ – und das seit rund 23 Jahren: der Umtausch von D-Mark. Die Summen, die in der Bundesbankfiliale gewechselt werden, deuten darauf hin, dass in Augsburg noch viele Millionen schlummern.

Augsburger tauschten 2024 bei der Bundesbank knapp 800.000 D-Mark um

Wie die Bundesbank auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wurden im vergangenen Jahr in der Augsburger Filiale insgesamt 784.000 D-Mark umgetauscht. Dies entspricht einem Gegenwert von rund 400.800 Euro, der Wechselkurs lag also nicht ganz bei 1:2. Die umgetauschte Gesamtsumme ist seit Jahren rückläufig – im Vorjahr waren es rund 810.000, 2014 noch 1,8 Millionen D-Mark. Entgegen diesem Trend stieg zuletzt jedoch die Zahl der Einreichungen, also der einzelnen Umtausch-Vorgänge. Den Daten der Bundesbank zufolge wurde im vergangenen Jahr in Augsburg insgesamt 1930 Mal umgetauscht, dieser Wert steigt seit dem ersten Corona-Jahr 2020 kontinuierlich. „Dabei könnte es sich um Nachholeffekte der Pandemie handeln, da währenddessen weniger D-Mark umgetauscht wurden“, sagt ein Bundesbanksprecher.

Der Großteil wird laut Bundesbank am Schalter der Filiale umgetauscht, vereinzelt gebe es auch Einreichungen von Kreditinstituten. Mit Blick auf die umgetauschten Summen ist Augsburg „Schlusslicht“ unter den fünf bayerischen Filialen, die Zahl der Einreichungen bewegt sich im Mittelfeld. In ganz Deutschland, so der Sprecher, wurden im vergangenen Jahr rund 53 Millionen D-Mark gewechselt, der durchschnittliche Umtausch-Betrag liege bei 542 D-Mark. Zwei Drittel des Werts machen dabei Banknoten aus. „Die am häufigsten eingereichten Banknoten waren 100-DM-Banknoten, bei den Münzen war es die 1-Pfennig-Münze“, so der Sprecher. Deutschlandweit seien insgesamt 36 Millionen Münzen und 436.000 Banknoten gewechselt worden. Insgesamt dürften nach Schätzungen der Bundesbank in Deutschland noch satte 12,2 Milliarden D-Mark schlummern, also 6,24 Milliarden Euro.

Umtausch der alten Währung: In Deutschland schlummern noch Milliarden Euro

Was hinter den einzelnen Vorgängen in Augsburg steht, lässt sich nach Auskunft des Sprechers kaum einschätzen, auch besondere Fälle aus der hiesigen Filiale seien nicht bekannt. D-Mark-Funde kämen jedoch häufig im Zusammenhang mit Erbfällen vor. „Meist versteckte der ursprüngliche Besitzer das Bargeld als Notgroschen an einem vermeintlich sicheren Ort, wo es zum Beispiel im Zuge von Wohnungsauflösungen gefunden wird.“ Einige D-Mark würden auch aus Nostalgiegründen oder als Sammlerobjekte aufbewahrt und gerieten dann teilweise in Vergessenheit. Bis schließlich der Zeitpunkt zum Umtausch komme. Wer noch D-Mark findet, kann diese kostenlos bei Bundesbank-Filialen einreichen. Fristen existieren nicht.