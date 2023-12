Augsburg

08:55 Uhr

Schneechaos in Augsburg: Händler ärgern sich über ungeräumte Straßen

Die Schneemassen verwandelten Augsburg am Samstag in eine Matschlandschaft. Auch in der Innenstadt. Das ärgerte vor allem die Händler, die auf einen guten ersten Adventssamstag gehofft hatten.

Plus Das erste Adventswochenende ist für den Handel in Augsburg ein wichtiger Termin. Doch der viele Schnee und die Einstellung des Nahverkehrs trübten die Stimmung.

Kaum ist der letzte Fahrgast von Helmut Winkler vor dem Augsburger Rathaus ausgestiegen, da geht schon wieder die Tür seines Taxis auf. Seit 40 Jahren ist Winkler in Augsburg als Taxifahrer unterwegs. Aber so etwas wie an diesem Samstag, sagt er, habe er in dieser Zeit vielleicht drei Mal erlebt. Die starken Schneefälle haben Augsburg nicht nur zu einem Winterwunderland gemacht. Sie haben auch den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Nachdem am Morgen vier Straßenbahnen auf der Strecke liegen blieben und auch die Busse wegen der Schneeglätte nicht mehr vorankamen, haben die Stadtwerke die Notbremse gezogen und den Betrieb eingestellt. Das letzte Mal gab es das 2006. Für viele Menschen, insbesondere die Händler, die auf ein starkes erstes Adventswochenende gehofft haben, ist das ein Ärgernis. Nicht aber für Helmut Winkler. "Für uns ist heute der Tag des Jahres", sagt er. "Wenn das immer so wäre, dann wären wir Millionäre."

Ein paar Meter vom Weihnachtsbaum, der unter der schweren Schneelast ächzt, ist Harry Winderl in seiner Almhütte weniger nach Feiern zumute. Auch wenn das winterliche Ambiente an diesem Nachmittag einen besonderen Zauber versprüht. Denn hier auf dem Christkindlesmarkt, sagt er, habe es den ganzen Tag nur ein Thema gegeben: Die völlig unzureichend geräumten Straßen und Wege in der Innenstadt. Vor allem Gäste aus der Schweiz oder Österreich, die viel Schnee gewohnt seien, hätten sich über das Unvermögen der Stadt, die Gehwege und Straßen freizuräumen, entsetzt gezeigt. "Da müssen die Leute vor dem Rathaus durch den Matsch laufen, weil nicht geräumt wurde."

