Augsburg

vor 16 Min.

Gefahr durch Schnee: Warum in Augsburg so viele Schulen gesperrt wurden

Nach der Sperrung am Montag öffnet das Augsburger Holbein-Gymnasium am Dienstag wieder. Manche Schulen bleiben wegen der Schneelast auf den Dächern aber weiter geschlossen.

Plus Nach der Sperrung etlicher Schulen öffnen die meisten am Dienstag wieder. Doch wieso war der Schritt notwendig – und was passiert künftig bei heftigen Schneefällen?

Von Max Kramer, Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg hat nach den umfangreichen Schulsperrungen am Montag wegen der Schneelast auf Dächern für Dienstag eine weitreichende Öffnung der 20 teilweise oder komplett geschlossenen Gebäude angekündigt. Wie berichtet wurden 20 Schulgebäude vorsichtshalber geschlossen – die Schulen wichen auf Notbetreuung oder Online-Unterricht aus. Man habe inzwischen eine statische Einzelfallprüfung vorgenommen, teilte die Stadt mit. Fünf Schulen bleiben weiterhin geschlossen, der Rest kann wieder öffnen. Die Stadt wies darauf hin, dass wegen Dachlawinen und Schneebruch der Aufenthalt direkt an Gebäuden und unter Bäumen vermieden werden solle.

Augsburg ging mit den Schulsperrungen sehr weit. In einigen bayerischen Landkreisen wurde der Unterricht aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse abgesagt. Der Zustand der Gebäude im Zusammenspiel mit der Schneelast wurde in den meisten anderen bayerischen Städten aber offenbar für nicht so besorgniserregend gehalten. Die Stadt begründete ihr Vorgehen damit, dass die gemessenen Schneelasten am Wochenende Anlass zur Sorge gaben. Die Schulverwaltung betreibt auf drei Schuldächern stationäre Waagen, die messen, wie viel die Schneedecke auf dem Dach wiegt. Bei Überschreitung von 30 bzw. 60 Kilo pro Quadratmeter erhalten Mitarbeiter der Stadt einen Alarm per SMS. In Augsburg kamen die Waagen am Sonntagvormittag auf 52 und 46 Kilo pro Quadratmeter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen