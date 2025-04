Schnelleres Internet für 15.000 Augsburger Haushalte

Der Ausbau des superschnellen Internets in Augsburg wird in den kommenden Monaten einen neuen Schub bekommen: Der Leitungsbetreiber OXG, eine Tochter von Vodafone und dem französischen Unternehmen Altice, plant in einem ersten Anlauf den Anschluss von 15.000 Haushalten im Hochfeld, in Lechhausen und der Firnhaberau. Das gab OXG am Dienstag bekannt. Auch Telekom, M-net und 1&1 sind in Augsburg mit Vorhaben zugange - erkennbar an Leitungsgraben auf vielen Gehwegen. Aktuell könnten in Augsburg 27,5 Prozent der Haushalte über Glasfaser direkt am Gebäude verfügen. Schwerpunkte sind Pfersee, Göggingen, Univiertel und Hochzoll - diese Quote wird in den kommenden Jahren nochmal deutlich steigen.

Stefan Krog