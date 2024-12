Schock auf Augsburger Christkindlesmarkt: Schausteller Tobias Radi unerwartet gestorben

Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt drängen sich zur Mittagszeit die Menschen an den Ständen vorbei, während Sandra Erlinger kurz um Fassung ringt. „Er war eine Frohnatur, brachte jeden zum Lachen.“ Die Schaustellerin vom Süßwarenstand „Erlinger‘s Bonbonniere“ spricht von Tobias Radi. Vor wenigen Tagen noch hatte der 47-Jährige im Stand, den er mit seiner Lebensgefährtin betrieb, heiße Maronen verkauft. Sein Tod kam unerwartet und plötzlich. Der Schausteller, der auch auf dem Plärrer eine feste Größe war, starb am Samstag in einem Krankenhaus. Schock und Trauer sind auch unter den Fieranten groß. Eine Spendenaktion wurde gestartet – schon jetzt mit beachtlichem Erfolg.

